Las Medallas de Extremadura reconocen los valores del deporte, la educación y el emprendimiento

Las Medallas de Extremadura entregadas en la noche de este martes, en la víspera de la celebración del Día de la Comunidad este 8 de septiembre, han querido reconocer los valores del deporte, la educación o el emprendimiento, en el marco del lema 'Adelante Extremadura' con el que este año se conmemora esta festividad.





Tres centros educativos, un deportista, un productor audiovisual y una matrona componen el palmarés de las Medallas de Extremadura 2021, que este año y debido a la pandemia, se han entregado en un acto celebrado en el claustro de la Presidencia de la Junta de Extremadura, en lugar de en el Teatro Romano de Mérida, donde se celebra tradicionalmente.





A esta entrega de medallas han asistido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el resto de miembros del Consejo de Gobierno, así como la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; los presidentes de las diputaciones de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y de Cáceres, Carlos Carlos Rodríguez, entre otras autoridades.





El acto, que ha sido presentado por la periodista extremeña Nieves Galán, ha arrancado con la interpretación del Himno de Extremadura por parte del cuarteto de cuerda de la Orquesta de Extremadura y con un minuto de silencio en recuerdo y homenaje a todas las víctimas de la Covid-19 y a sus familias.





ENTREGA DE MEDALLAS DE EXTREMADURA

Posteriormente, se ha entregado la primera Medalla de Extremadura 2021 al Colegio San Antonio de Padua de Cáceres, para reconocer la "labor docente, humanitaria y social" que ha desempeñado durante su siglo de historia desde su fundación en 1921.





El entrenador de baloncesto y exalumno de este colegio Piti Hurtado ha sido el encargado de entregar esta Medalla de Extremadura al Padre Isidro Moruno, que ha mostrado su "gran alegría y agradecimiento generoso" por esta distinción, que supone un reconocimiento a todos los que durante a lo largo de este siglo han hecho posible la labor este centro.

"Nuestra labor, vocación y responsabilidad ha sido la de educar a niños y jóvenes, dotándoles también de valores humanos y franciscanos", ha destacado Moruno, quien ha reafirmado el "hacerles hombres y mujeres de bien que tanto necesita nuestro mundo".













A continuación, el director y productor José María Fernández de Vega, ganador de un Premio Goya por 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', ha recibido la Medalla de Extremadura de manos de la periodista extremeña Olga Ayuso, por su "contribución artística" a la cultura y por su "actividad emprendedora y formativa".





Fernández de Vega ha destacado como "orgullo y responsabilidad" contar con esta alta distinción de la Comunidad Autónoma, tras lo que ha resaltado que "el camino no ha sido fácil, pero ha sido estimulante", y ha destacado la necesidad de "seguir creando nuestra identidad" para lo cual es necesario "más apoyo" para que los proyectos culturales puedan "atreverse a soñar".













En tercer lugar, el atleta paralímpico Kini Carrasco ha recibido la Medalla de Extremadura "por su trayectoria deportiva y su capacidad de superación", de manos del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.





Ya con su Medalla en el cuello, Kini Carrasco ha resaltado, visiblemente emocionado, que esta distinción es "el mejor regalo que me puede hacer la vida", ya que se la ha otorgado su "tierra y los que me quieren", tras lo que ha defendido que "si entre todos formamos a nuestros jóvenes, tendremos una Extremadura más grande, porque a los extremeños no nos regalan nada, nos lo ganamos nosotros", ha dicho.













La matrona de Campanario Josefa Gómez Sánchez ha sido la siguiente en recibir la Medalla de Extremadura 2021, de manos la presidenta de la Asociación de Matronas de Extremadura, Isabel Manzano, para reconocer su "labor asistencial, social y humanitaria".





Ha sido la hija de la galardonada, Ana Escudero Gómez la encargada de recoger la Medalla de Extremadura de su madre, de quien ha trasladado su "gracias de corazón" por esta alta distinción, que reconoce "el amor incondicional a su profesión y cuidado de sus vecinos, y que ahora el pueblo le devuelve", y ha querido hacer extensivo su galardón a todos los profesionales de la sanidad.









Finalmente, la quinta y última Medalla de Extremadura 2021 se ha entregado ex aequo a los institutos Zurbarán y Bárbara de Braganza de Badajoz, que formaron el Instituto Provincial de Badajoz creado en 1845, y que quiere reconocer "por sus importantes aportaciones en el ámbito científico, cultural, técnico y social".





Las dos alumnas de estos institutos con mejor expediente, Lucía Alesón Orallo e Inés de Asís Solano, han entregado esta alta distinción, que han recogido los directores de los Institutos Zurbarán, Rafael Domínguez, y Bárbara de Braganza, María Dolores Mejías.





En su intervención, Rafael Domínguez ha destacado que el Instituto Zurbarán trabaja para "conseguir unos buenos resultados alumnos, que los resultados mejoren y que el ambiente en los centros mejore cada día", tras lo que ha resaltado la "vocación" que tienen los docentes.





Por su parte, María Dolores Mejías ha confiado en que esta distinción "sirva como memoria, pero también como estímulo" para los alumnos, ya que "lo mejor de nuestra historia nace de la educación", una educación pública "que llega a todos los rincones".

















La cantante cacereña Chloé Bird ha sido la encargada de cerrar este acto, con su particular interpretación del Himno de Extremadura al piano, así como con una canción de su nuevo disco 'Flores y escombros'.