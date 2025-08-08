Desalojan cincuenta viviendas por un incendio forestal en el municipio cacereño de Aldea del Cano

08/08/2025 Incendio en Torrequemada..El Plan de Lucha contra incendios forestales (Infoex) ha activado el nivel 1 de peligro en incendio en la localidad cacereña de Aldea del Cano, inicialmente atribuido a la de Torrequemada, por afección a edificaciones aisladas y una carretera.SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA EXTREMADURAINFOEX

De esta forma, como medida preventiva y ante la evolución del fuego, agentes de la Guardia Civil desplegados en la zona, y en cumplimiento de las medidas establecidas por el Mando Único, están procediendo al desalojo del paraje conocido como 'Las Albarranas', ubicado en la urbanización 'La Zafra', donde se estima que entre 40 y 50 viviendas se están viendo afectadas.

En la zona están actuando diez unidades de bomberos forestales, 11 medios aéreos, dos equipos de maquinaria pesada, dos agentes del medio natural, dos técnicos, así como efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y bomberos del servicio provincial de la Diputación de Cáceres.