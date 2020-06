Sigue la búsqueda del paciente cero que ha provocado un brote de Covid-19 en Navalmoral

La Guardia Civil continúa buscando al paciente cero que ha originado el brote de coronavirus en Navalmoral de la Mata. Así lo avanzado la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, que no ha aportado más detalles sobre si su búsqueda se centra dentro o fuera de nuestra región.

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, manifestaba esta mañana en una entrevista en el Canal Autonómico, que suponía que este varón, que llegó en patera a Almería y de ahí a Navalmoral, ya no estuviera en la región. También ha defendido que no se le realizara ninguna PCR en origen si era asintomático porque así lo dictaban los protocolos. En cualquier caso, ha destacado Fernández Vara, al no haber contagio comunitario, "estamos más tranquilos", ha dicho.

La tranquilidad parece ser la tónica dominante en el municipio según su alcaldesa, Raquel Medina, que ha defendido en los micrófonos de Herrera en Cope Extremadura este traslado, que se realizó en la fase 1 de la desescalada pero que estaba autorizado por el Gobierno por una cuestión de ayuda humanitaria. En este mismo sentido se ha pronunciado la Fundación Cepaim que se encarga de la acogida de estos inmigrantes en la localidad.

Cabe destacar que las alarmas saltaron cuando otro de estos inmigrantes, procedente también de Almería y de este mismo traslado, dió positivo por Covid-19 en un centro de Soria. Son 20 las personas contagiadas en la localidad cacereña por el varón desaparecido que no presentaba síntomas de la enfermedad.

Desde el Partido Popular exigen que se depuren responsabilidades políticas ante lo que consideran una prueba más de una gestión opaca, chapucera y negligente de consecuencias dramáticas, ha destacado el portavoz adjunto del PP en el Senado y senador por la provincia de Cáceres,