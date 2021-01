El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha vuelto a referir hoy a sus polémicas declaraciones sobre la administración de las vacunas contra el COVID19 en la región, así como a las posteriores críticas desde distintos sectores de la sociedad, y ha asegurado que “igual ser prudentes no era un pecado sino una actitud al servicio del interés general”.

Lo ha hecho en Twitter y tras conocer que Pfizer reducirá temporalmente la entrega de vacunas a Europa, por lo que las comunidades autónomas solo recibirán el 56% de las vacunas previstas la próxima semana, por un problema de producción de la farmacéutica.

Esta semana Fernández Vara respondía a las críticas por la lentitud en la administración de la vacuna al inicio justificándolo porque había que ser “prudentes” en los primeros días para ver “cómo reaccionaban los primeros vacunados” y posteriormente “asegurar que podemos adoptar un ritmo mayor”.

“No son Vara y Vergeles los que deciden cómo y cuándo se vacuna cada uno, son los profesionales sanitarios de la Dirección General de Salud Pública y de cada una de las áreas”, aseveraba.

“Prudencia” que fue muy criticada por la oposición, que le acusaba de “negacionista” de las vacunas, y por las que el mismo Fernández Vara pedía “disculpas al juez supremo de las RRSS”.

Cuando casi nadie me ha entendido es que lo he hecho muy mal. No tengo ni he tenido nunca duda alguna sobre las vacunas. Me confieso de haber pecado de prudencia . Acudo humildemente a pedir disculpas al juez supremo de las RRSS.