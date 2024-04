Luis Landero, César Pérez y Pablo Vierci estarán presentes en la XXIV Feria del Libro de Cáceres

El escritor extremeño Luis Landero, el último Premio Nadal César Pérez, el filósofo Fernando Fernández-Savater, el comunicador Ángel Martín o el uruguayo Pablo Vierci, autor de 'La sociedad de la nieve', estarán presentes en la XXIV Feria del Libro de Cáceres, que se celebra en el Paseo de Cánovas del 19 al 30 de abril.

La cita contará con 15 expositores, 9 de ellos librerías de la ciudad como Boxoyo, Todolibros, Eguiluz, La Puerta de Tannhäuser, Dados fuera, Agúndez, Cervantes, El Buscón y Pléyades, así como instituciones como el Instituto Geográfico Nacionacl (IGN) que acude por primera vez a la feria, que este año ha aumentado su presupuesto hasta los 30.000 euros, unos 7.000 más que en la pasada edición.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha presentado este martes los detalles de esta feria que "es una de las fechas más importantes que tenemos en esta ciudad a nivel cultural", ha dicho.

A lo largo de los días habrá un total de 38 presentaciones de todos los tipos de géneros, desde la poesía, a la literatura histórica, literatura juvenil, o estudios de investigación, con el objetivo de que sea una feria "abierta a todos los públicos y que todos nos veamos representados según el gusto que tenemos".

"Queremos destacar la calidad antes que la cantidad", ha dicho Suárez, que ha destacado la presencia de "cinco grandes nombres" de la literatura acutal como Luis Landero, con su reciente novela 'La Última Función', que la presentará el viernes 26 de abril a las 18,30 horas. A continuación será el turno de Pablo Vierci, el autor de 'La sociedad de la nieve', libro en el que se basa la última película de Bayona.

El sábado 27 de abril, el filósofo Fernando Fernández-Savater estará a las 18,30 horas en la carpa de presentaciones con 'Carne gobernada', su último trabajo; y Ángel Martín hablará de 'Detrás del ruido', el lunes 29 de abril, a las 29,00 horas.

César Pérez Gellida, Premio Nadal 2024 presentará su novela 'Bajo tierra seca', que está ambientada en Extremadura, el martes 30 de abril a las 19,45 horas, como colofón de esta feria que también contará con el "talento extremeño", ya que numerosos autores de la tierra presentarán sus creaciones literarias.

"Esta Feria del Libro queremos que sea una fecha importante, no solo para estos escritores, sino a nivel nacional e internacional", ha dicho el concejal, que ha añadido que también habrá presentaciones institucionales del propio ayuntamiento, la Diputación de Cáceres o la Universidad de Extremadura que darán a conocer sus trabajos editoriales en esta cita organizada por la Institución Ferial de Cáceres (Ifeca).

Suárez ha invitado a los colegios a visitar la feria en horario escolar como actividad educativa, y a los cacereños a que llenen el Paseo de Cánovas por las tardes para disfrutar de "la calidad de todos los escritores, tanto los de fuera como los extremeños".

Respecto a la poca presencia de escritoras en la feria, ya que solo una decena de las casi cuarenta presentaciones son de obras escritas por mujeres, Suárez ha explicado que se les ha invitado pero por motivos de agenda no han podido asistir a la feria cacereña.

"Nosotros nos hemos puesto en contacto con todo el mundo y, sobre todo, son también las editoriales los que nos marcan un poquito los nombres que pueden venir o no, y sabemos que hay grandes escritoras que también están en otras ferias y que, por motivos de agenda, no han podido estar en la nuestra", ha dicho, al tiempo que ha puntualizado que "la calidad no es género".

La Feria del Libro de Cáceres está organizada por Ifeca a través de un comité organizador formado por el ayuntamiento, la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Extremadura, así como la Diputación de Cáceres y se cuenta con el sector librero de la ciudad. En las últimas veintitrés ediciones unas 100.000 personas han pasado por los stands de la feria cacereña.

