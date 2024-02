La Junta plantea "quitar la propiedad" de Alcántara a Iberdrola y compartir agua para riego

El director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, José María Sánchez Cordero, ha planteado la posibilidad de "quitarle la propiedad" del pantano de Alcántara (Cáceres) a Iberdrola para "detraer" y compartir el agua embalsada y dedicarla a riego.



"Esto a lo mejor me cuesta un disgusto, pero me da igual decirlo", ha asegurado el director general extremeño, que ha comparecido en la Comisión de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Asamblea, para responder, entre otras cuestiones, a la campaña de riego.



A su juicio, las restricciones de agua se acabarían si hubiese un Plan Hidrolológico Nacional (PHN) y se pudiera trasvasar agua de la cuenca del Tajo, actualmente al 84 por ciento de capacidad, al Guadiana, con poco más de 32 por ciento, y ha lamentado que esta posibilidad "le parezca una blasfemia" a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.



En este contexto, ha barajado como posibilidad el que se pudiera "compartir" esa agua que almacena el pantano de Alcántara y que se dedica a generar electricidad, además de señalar otras posibilidades como "bajar agua desde el Duero".



En su opinión, traer agua desde el Tajo al Guadiana "es perfectamente viable" y así se lo ha trasladado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), "pero al parecer la palabra trasvase no se puede decir, ni la palabra solidaridad".



Sánchez Cordero califica de "vergüenza" en que en 2001 se rechazará el PHN, que habría unido todas las cuencas, "y ahora no se estaría hablando de sequía en Cataluña", y ha ironizado con que el agua se mande a esta CCAA "en el AVE".



Según los datos aportados en su comparecencia a fecha de 5 de febrero, la cuenca del tajo almacenaba 5.311,81 hectómetros cúbicos y la del Guadiana 3.081,6, por encima de la del año pasado, por lo que está garantizada la campaña de riego, aunque el diputado socialista Valerio Marcial Rodríguez Casero le ha advertido que una cosa es el agua embalsada y otra de la que se puede disponer para riego.