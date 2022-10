Horteralia Cáceres completa su cartel con Melody, Ku Minerva y Zapato Veloz

El festival Horteralia, que se celebra en Cáceres el sábado 26 de noviembre, ha completado el cartel de su undécima edición con Melody, Ku Minerva, Zapato Veloz, Raffaella Stars y el pregón de Malena Gracia. Estos nombres se unen a los ya conocidos de Varry Brava, Soraya, Raúl, y La Década Prodigiosa, que componen un cartel de 11 artistas para rendir un homenaje a la icónica cantante italiana Raffaella Carrá.





Hasta la fecha se han vendido más de 3.000 entradas compradas desde 70 localidades distintas de toda España y espera reunir en el pabellón Multiusos de Cáceres a 6.000 hortefans, superando el récord de asistencia de la última edición de 2019, cuando congregó a 4.500 personas.





Melodía Ruiz Gutiérrez, conocida mundialmente como Melody, fue la primera artista española en lograr, con tan solo 10 años, ser número uno en más de 15 países y vender más de un millón de copias. A sus 30 años, ya tiene 6 discos de estudio, con los que ha logrado cautivar el mercado musical.





Zapato Veloz es todo un icono de la música en España y uno de los mayores exponentes del género musical pop-comedy. La banda fue fundada en 1992 por Javier Díaz Gotín, José Carlos Álvarez Fernández y Mario Mosteiro Fernández. En 2019 regresaron con nueva formación, compuesta por Eros Pérez, Jonatan Castaño y José Manuel Martínez.*En la actualidad, la nueva formación conmemora el 30 aniversario del lanzamiento del Tractor Amarillo.





La pregonera será Malena Gracia, que ha dedicado toda su vida al mundo del espectáculo. Modelo, actriz y presentadora de televisión, es conocida sobre todo por el lanzamiento de su hit 'Loca' con el que ha conseguido un triple disco de platino con mas de 300.000 copias vendidas.





Minerva Pérez Garrido, KU Minerva, es la responsable de uno de los temas más importantes de la música dance en España, 'Estoy llorando por ti'. Emergió por los años 1994/95 con un "cover" de la canción "No more I love you's" y otros singles como "Llorando por ti" y "No seas malo" la catapultaron a lo más alto de las listas a nivel nacional e internacional.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También se subirá al escenario de Horteralia Raffaella Stars para ofrecer un espectáculo que unirá la voz, los bailes y el glamour de la artista italiana. Sobre el escenario pasarán voces como las de Law Rock, Beatriz Pietro y alguna sorpresa más. El glamour, el brillo y lentejuelas lo pondrá la drag Priscilla Osiris y un cuerpo de baile que recordará las coreografías de la inigualable Carrá.





Varios productores musicales trabajan para poner música a este show conducido por Cherri Coke Dj, que ejercerá de maestro de ceremonia. Serán nuevas versiones de las melodías inolvidables de Raffaela.





Al festival se une Los Petardj's, que se llaman así porque desarrollan un show que mezcla la comedia con la música petarda. Han actuado en la fiesta del Pilar en Zaragoza o la Fiesta del Pulpo de Carballiño, una de las más importantes de Galicia. Petardj's lo conforman el cómico y guionista Edgar Hita y la actriz y bailarina Andrea Sampayo.





El cartel lo completa Cherri Coke, que ha recorrido escenarios de toda España con artistas de lo más variado, desde giras con grupos ochenteros como Modestia Aparte, La Guardia, The Refrescos, La Unión y un largo etcétera, hasta artistas latinos mas conocidos. Mas recientemente ha compartido cartel con Fangoria, Nancys Rubias, Antonio Orozco o el Dúo Dinámico.