El Foro Nuclear de España cuestiona el cierre de la Central Nuclear de Almaraz, mientras Europa apuesta, precisamente, por la energía nuclear.

El presidente de Foro Nuclear a nivel nacional considera como barbaridad que la central nuclear de Almaraz tenga fecha fija de cierre.

Estos son los motivos por lo que Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear en España, defiende la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz.

Según Araluce, hay aspectos dentro del Plan Nacional de Energía y Clima que van con un cierto retraso hasta el año dos mil treinta y cinco, empezando por Almaraz en dos mil veintisiete.

Por tanto, apunta a que podría alargarse la vida algunos años más de lo previsto y no comprende el objetivo de empezar por una de las que más riqueza aporta al panorama provincial, regional y nacional.

Araluce ha pedido flexibilidad, ya que califica a Almaraz como una de las mejores centrales nucleares del mundo.

El cierre de la Central Nuclear de Almaraz significa que se pierde una generación de energía que funciona ocho mil horas al año, siendo Españael único país de toda Europa que, teniendo energía nuclear decide darle clausura.

Araluce considera que “entre dos o tres años antes de la fecha de cierre hay que tomar una decisión definitiva” (situación en la cual se está, por tanto, ya “prácticamente") a tenor de las distintas cuestiones administrativas o técnicas en este ámbito.

A su juicio, las empresas “sí quieren” esta continuidad, según las propias declaraciones de estas firmas, pero “no perdiendo dinero” en referencia a los impuestos que pagan en la actualidad.

Ignacio Araluce ha realizado estas declaraciones antes de reunirse con responsables de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex).

El secretario general de Creex, Javier Peinado, ha manifestado que este encuentro permitirá a la patronal extremeña contar con todos los datos relativos a este ámbito para “tomar una posición en el actual debate social existente”, para, en el caso de llevar a cabo reclamaciones, “éstas sean siempre a través de las razones y causas que las justifiquen”.

No obstante, ha dicho que el cierre de la central nuclear “es obvio que no va a ser bueno” tanto “por la recaudación fiscal que dejen de percibir la comunidad autónoma y municipios” como “por el cese de actividad tras el desmantelamiento”, el cual “de momento no tiene ningún elemento de sustitución en cuanto a puestos de trabajo o actividad”, ha remarcado Peinado.