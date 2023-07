El concurso de recogida de basura y limpieza viaria sigue adelante en Cáceres

El concurso de limpieza viaria y recogida de basura en Cáceres, uno de los más largos y de mayor cuantía de la ciudad, 11 años de duración y 121 millones de euros, va a seguir su tramitación después de que la Comisión Jurídica de Extremadura haya desestimado el recurso presentado por la empresa social de Cáritas, Moda-Re, por no incluir un lote separado, como exige la normativa estatal, para la recogida de textil.

De tal forma que el concurso sigue sus plazos, y este jueves habrá mesa de contratación. Cabe destacar que sólo hay una oferta para la prestación de este servicio en la ciudad, la presentada por Valoriza.

RESOLUCIÓN RECURSO

La Comisión Jurídica de Extremadura ha dictaminado que no hay que retrotraer el concurso de recogida de basura y limpieza viaria en Cáceres a la redacción de nuevos pliegos, tras el recurso interpuesto por la empresa Cáritas Moda re- sobre no incluir un lote separado, como exige la normativa estatal, para la recogida de textil.



Los pliegos se publicaron el pasado 1 de junio y la base del recurso judicial de Cáritas era que, al menos, el 50% de la recogida de textiles tiene que ir a Empresas de Inserción y/o Centros Especiales de Iniciativa Social, algo que el Ayuntamiento de Cáceres ha obviado en dicho pliego.



La recurrente pedía expresamente, además de impugnar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del contrato, la adopción de medida cautelar para “evitar el perjuicio de una posible adjudicación previa a la resolución judicial”, cautelares que se adoptaron.



No obstante, la suspensión no afectó al plazo concedido para la presentación de ofertas por los interesados, lo que se tradujo en una sola oferta, la de la empresa Valoriza (del grupo Sacyr), pese a tratarse de un contrato de 121 millones de euros para los próximos años.



La Comisión Jurídica se apoya en diversas resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) para desestimar el recurso de la cooperativa Moda re-.



Así, manifiesta que el informe técnico municipal del jefe de la Inspección de Servicios “contiene válidos y suficientes argumentos para justificar la no división en lotes” e invoca el “amplio margen de discrecionalidad” de la Administración a la hora de configurar el contrato que más le interese.



Asegura que “el poder adjudicador debe estar obligado a estudiar la conveniencia de dividir los contratos en lotes, sin dejar de gozar de la libertad de decidir de forma autónoma y basándose en las razones que estime oportunas, sin estar sujeto a supervisión administrativa o judicial”.



También avala las explicaciones técnicas que ofrece el consistorio para no dividir en lotes como “mantener la homogeneidad y la calidad en la prestación de los servicios”, la “optimización de los medios humanos y materiales” y la “complejidad que supondría la coordinación del contrato si se ejecutara por una pluralidad de contratistas diferentes, con diferentes interlocutores”.



Igualmente, la comisión tiene en cuenta lo que estipula el informe municipal acerca de que “de separarse cada fracción (textil, enseres, papel-cartón, RCDs, Pila y baterías), en distintos lotes, llevaría a una estructura claramente inoperante y llena de duplicidades en costes”.