El comercio cacereño propone medidas alternativas a un cierre "poco efectivo"

La Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (AECA) y las Asociaciones de Comerciantes de la ciudad han pedido al Ayuntamiento, en la reunión mantenida hoy con el alcalde Luis Salaya y la concejala de Comercio, María Ángeles Costa, que medie con la Junta de Extremadura para que escuche sus reivindicaciones.

“Queremos que sea intermediario con la Junta para que le haga llegar todas nuestras quejas y pidiéndole explicaciones de por qué este cierre del comercio de manera tan selectiva”, ha expuesto a COPE Ana Rodrigo, presidenta de la asociación de comerciantes Astoria.

Las asociaciones de comercios de la ciudad han solicitado formalmente una reunión a la Junta, aún sin respuesta. Para facilitar este encuentro, Salaya hablará directamente con el presidente del Ejecutivo autonómico, Guilermo Fernández Vara, para buscar la forma de que escuchen al pequeño comercio de Cáceres por parte de la Junta, lo más seguro de manera virtual.

La Junta aprobó el pasado 5 de enero una serie de restricciones para frenar la pandemia de Covid-19 en poblaciones superiores a 5.000 habitantes y con una incidencia acumulada por encima de los 500 casos de coronavirus por cada cien mil habitantes. Suponía el cierre del comercio minorista y de los establecimientos de hostelería y restauración, en concreto en Cáceres, hasta el 14 de enero.

“Creo que ha sido la medida muy sonorapero poco efectiva y si lo que querían era que la gente no se moviera, no lo han conseguido porque el sábado la carretera de Montánchez estaba atestada de gente incluso estaban parando para que no fuera más gente; las grandes superficies estaban desbordadas...entonces no han conseguido esa reducción de la movilidad”, resume Rodrigo en relación al resultado del cierre de la actividad no esencial en el comercio.

Los comerciantes proponen medidas alternativas como el cierre perimetral de la ciudad y abrir solamente por las mañanas.

Asimismo, les han trasmitido su preocupación por la difícil situación actual ante el cierre de muchos negocios y demandan medidas de apoyo al sector, así como más agilidad a la hora de la comunicación, para que “los empresarios puedan acceder a ellas de una forma más fácil y no se enteren por la prensa”, destaca el Consistorio en un comunicado.

“Si el comercio de Cáceres se cierra, pero el de los alrededores está abierto, la gente se moviliza y va de un sitio a otro”, apunta Rodrigo.

Además, instan al ayuntamiento a realizar una campaña de apoyo, en la que desde la adminstración aseguran que se está trabajando ya, y más concienciación a la ciudadanía “sobre la importancia de hacer las compras en el pequeño comercio local y no por Internet”.

Vídeo 11/01/2021 Cacerolada este lunes en Cáceres del pequeño comercio

“El comercio es el que está dando vida y alegría a la ciudad”, subraya Rodrigo, para quien muchos de estos negocios no se pueden dedicar a vender online porque supone una complicación más, casi “imposible” de asumir ante gigantes de la venta online.

Piden a las administraciones que hagan público de dónde vienen los brotes, es decir dónde se producen los contagios, ya que aseguran que no se dan en los negocios pequeños, con todas las medidas de prevención.

Los comerciantes cacereños seguirán esta semana con sus protestas hasta el día de la reapertura de sus negocios, prevista para el jueves. Así las caceroladas continuarán a mediodía el martes y el miércoles para clamar que sus negocios son seguros y no son parte del problema.