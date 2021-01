Cáceres, descubrimiento de 2020 para el Financial Times

Cáceres encabeza un largo reportaje delFinancial Times sobre los destinos descubiertos el pasado año 2020, según los escritores de viajes del rotativo británico.

Según recoge ABC, ocupa un lugar destacado (el primero del reportaje), la ciudad medieval y “fantasma” (Tim Moore la conoció este verano, en plena pandemia, con pocos turistas en las calles) de Cáceres.

Se trata de un reportaje que suele hacerse a final de año, periodismo de viajes, titulado “Travel discoveries of 2020”, que incluye también el desierto de Chad, la península de Pelión y Santorini, en Grecia; los mariscos de la costa norte de Cuba, el norte de Suecia, Mazara del Vallo, en Sicilia; el oro precolombino en los museos de Costa Rica, los arenques de la península de Jutlandia, en Dinamarca; una ruta por la Antártida, o los tesoros antiguos de Peshawar, en Pakistán.

Lugares que no conocían y que más les han sorprendido o deslumbrado por cualquier razón a los expertos de este tabloide, apunta ABC.

“Cáceres floreció en la Reconquista, un puesto avanzado de riqueza y esplendor en la región más pobre de España, y permanece en un estado de desarrollo detenido”, se lee en el texto, que continúa aportando detalles de las ventanas enrejadas, de los arcos en las puertas, de los escudos de armas... “Y no había ni un alma a la vista, las callejuelas vacías por la doble dosis de desolación de la siesta y una pandemia. Para entonces había pasado por muchos otros pueblos fantasmas cerrados, pero el aire medieval le dio a Cáceres un ambiente místico y cautivador. Conduje mi bicicleta alrededor de plazas desiertas, torres de iglesias y tabernas cerradas”.

Este “hallazgo” de la ciudad monumental de Cáceres no es nuevo. Ya en 2015, el periódico The New York Times incluía la ciudad cacereña, que por entonces fue Capital Española de la Gastronomía, entre los 52 lugares del mundo a visitar.

Turistas con mascarilla paseando por la ciudad monumental tras la desescalada en 2020Vicente M Roso

Y es que el casco antiguo de Cáceres es desde 1986 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y fue declarado por el Consejo de Europa en 1968 Tercer Conjunto Monumental de Europa.

Cuenta con 41 palacios y casas fuertes, 1.238 escudos señoriales y un aljibe musulmán en perfecto estado de conservación, además de dos barrios judíos y 30 edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC).