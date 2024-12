Álvaro Salinas: "La afición del Cacereño me ha sorprendido"

El Cacereño se enfrenta al Atlético de Madrid en la segunda ronda de la Copa del Rey el próximo jueves a las siete de la tarde en el Estadio Príncipe Felipe.

Álvaro Salinas, máximo goleador del Cacereño, ha sido entrevistado en Deportes COPE a nivel nacional por José Luis Corrochano, que puedes escuchar íntegramente pinchando en la imagen del delantero. El futbolista alicantino está muy sorprendido con la afición de Cáceres: "La afición del Cacereño me ha sorprendido, son unos tres o cuatro mil aficionados los que nos animan en el Estadio Príncipe Felipe".

El delantero confiesa que el vestuario del club extremeño ha hecho una lista para pedir su camiseta favorita al Atlético de Madrid: "Yo he elegido la de Antoine Griezmann, es el jugador que más me gusta del club colchonero. De los veinte jugadores, dieciséis hemos pedido la camiseta del francés. Es una pena que no venga a Cáceres".

Además de eso, se ha sincerado en los micrófonos de COPE sobre cuál es su club y si le tira el rojiblanco: "En el vestuario hay de todo. Sobre todo Real Madrid y Barcelona y dos que son del Atlético de Madrid, pero están camuflados. A mí me tira el Real Madrid".

Sobre el partido, ha confesado que el club le ha regalado tres entradas a cada jugador, dando las gracias a Carlos Ordóñez, afirmando que "el presidente se ha portado muy bien".

También habló de Segunda RFEF y del gran momento del equipo entrenado por Julio Cobos: "Estamos en una buena racha, cuatro victorias consecutivas y estamos quintos, en play off de ascenso".

Según ha informado Antonio Ruiz en Deportes COPE, Antoine Griezmann será baja y no entrará en a convocatoria, además de Lemar y Nahuel Molina tampoco por lesión. La gran novedad será Robin Le Normand, que apunta a ser titular en el duelo copero en Extremadura.