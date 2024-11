El dato que se destina a los municipios de Cáceres

El Presupuesto de la Diputación de Cáceres alcanza cerca de los ciento noventa millones de euros para el próximo año. Esto supone quince millones de euros más en el presupuesto con respecto al ejercicio anterior, o lo que es lo mismo, un nueve por ciento más que el año pasado.

De cada cien euros, setenta y cinco se destinarán a inversiones o servicios en los municipios. Isabel Ruiz, vicepresidenta segunda de Hacienda y Administración General de la Diputación, lo explica: "De cada 100 euros, 75 van directamente a los municipios. Los 25 restantes, se quedan en la parte estructural de mantenimiento de invertir en las necesidades estructurales que tenemos en la Diputación de Cáceres a a reinventarse en los pueblos de esta forma".

El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, acompañado de las vicepresidentas primera y segunda, Esther Gutiérrez e Isabel Ruiz, del vicepresidente tercero, Fernando García Nicolás, y de miembros de su equipo, han dado a conocer el borrador del Presupuesto General de la Diputación de Cáceres para el ejercicio 2025 que alcanza los 209.720.885,98 €, lo que supone un incremento consolidado con respecto al año anterior de 18.352.328,98 euros, un 9,59 %.

Dos aspectos que ha querido dejar claro el Presidente han sido que el 75% del presupuesto de la Diputación va destinado a los municipios, a las ciudadanas y ciudadanos de la provincia, y que los municipios no aportarán nada en las cofinanciaciones de las inversiones: ""Hay una novedad importante que es que por primera vez en la historia de la Diputación los municipios no aportarán nada en las cofinanciaciones de las inversiones que van a hacer en sus pueblos Hasta ahora aportaban el 10% y eso se ha suprimido para que tengan liquidez y puedan planificar mejor. Lamentablemente los municipios padecen una escasez de ingresos y tienen cada vez más responsabilidades y más competencias que, aunque no les corresponden, tienen que asumirlas. Además de aumentar las cantidades que van destinadas a los municipios en distintas cuestiones también vamos a quitarle esta cantidad".

La presentación ha tenido lugar en el Centro de Estudios Internacionales “Presidenta Charo Cordero”, un centro que representa la retención del talento y la generación de nuevos modelos de empleo, precisamente, uno de los objetivos del Presupuesto 2025 con el que se quiere cambiar, a través de sus programas, el modelo productivo.

"Es un presupuesto prudente en base a los ingresos, es absolutamente real, es muy ambicioso porque hemos cambiado fisonomía y actuaciones en determinados sitios y expansivo porque tiene un aumento de manera considerable...va a ser mucho más útil el presupuesto del 25 que el del 24...y vamos a continuar garantizando la igualdad a todos los ciudadanos, ciudadanas de la provincia más allá de donde quieran vivir, incluso prestando servicio a Cáceres y Plasencia, que son los únicos que no tendríamos la responsabilidad de afrontar. En Cáceres, con la Capitalidad Europea, Bomberos, Museo Helga de Alvear, y en Plasencia también intentando impulsar actividades de todo tipo”, declara el presidente de la Diputación de Cáceres.

El servicio se ha dotado con 1,1 M€ a lo que se le sumarán más cuantías a través de convenios como va a ser el convenio con la Escuela de Organización Industrial con 1, 6 M.

Isabel Ruiz Correyero también ha querido destacar los anticipos reintegrables a los ayuntamientos de la provincia con una partida de 1,5M€ que supone “ayudar a los ayuntamientos con problemas de solvencia puntual, anticiparles un dinero para que poco a poco lo vayan detrayendo de los ingresos que recibirían por parte de esta Diputación para mejorar su solvencia económica en momentos de apuro”.

En esta área se destacan el Plan Provincial con 14.4 M€ ingresados directamente en los ayuntamientos para que decidan y se de autonomía en cuanto a obras (4,3M€), gasto corriente (6M€), empleo (2,6M€ y gasto inventariable (1,4M€). También ha destacado las inversiones en carreteras con 17M€ a lo que hay que sumar el contrato de conservación y mantenimiento que destina este año 5,2M€ que suman un total de 22,5 M€ al mantenimiento, conservación y mejora para los 2.000 km de carreteras provinciales.

En este sentido García Nicolás también ha informado que en el año 2025 se realizará una nueva adjudicación del contrato de conservación y mantenimiento de carreteras que subirá un 30% y que supondrá una subida por kilómetro que pasará de 2.500€ a 3.250 €

El presupuesto tendrá que ser aprobado en el pleno que celebrará la Diputación Provincial de Cáceres en sesión extraordinaria el próximo 13 de noviembre.