Cáceres estrena su nuevo servicio de alquiler de vehículos eléctricos compartidos

La ciudad de Cáceres cuenta desde hoy con un nuevo servicio de movilidad sostenible: el alquiler de vehículos eléctricos compartidos de la empresa Minits. El alcalde, Rafa Mateos, ha presentado esta iniciativa como parte del "compromiso muy serio con la movilidad sostenible" del ayuntamiento para afrontar los retos de tráfico y aparcamiento en las ciudades actuales.

Ponemos en funcionamiento este servicio que viene a modernizar la ciudad de Cáceres" Rafa Mateos Alcalde de Cáceres

El servicio arranca hoy con ocho vehículos eléctricos biplaza, una cifra que se irá incrementando semanalmente hasta alcanzar una flota total de 80 unidades. Según ha explicado el alcalde, esta iniciativa "viene a modernizar la ciudad de Cáceres, que viene a innovar dentro de la movilidad de nuestra ciudad".

Cómo funcionan los vehículos y cuánto cuestan

Para utilizar estos coches, que disponen de un pequeño maletero, solo es necesario tener el permiso de ciclomotor, por lo que son accesibles para usuarios a partir de 16 años. El alquiler se gestiona íntegramente a través de una aplicación móvil que permite localizar el vehículo más cercano, reservarlo y arrancarlo.

El coste del servicio es de 20 céntimos por minuto de uso y 9 céntimos en modo de espera (standby). Desde la empresa calculan que un trayecto medio por la ciudad "no va a llegar a 2 euros". En cuanto al aparcamiento, los vehículos podrán estacionarse en las plazas reservadas para motocicletas, y el ayuntamiento habilitará 30 nuevas plazas en diferentes barrios de la ciudad.

Un modelo sin bases y con un fin social

Una de las claves del sistema es que no cuenta con bases fijas. Los usuarios pueden aparcar el vehículo en cualquier lugar permitido dentro de la zona urbana delimitada, y la empresa se encarga de reubicarlos si se concentran en un punto. "Cuando llevemos un tiempo aquí, creamos un mapa de la movilidad de nuestro servicio y sabemos cómo se desplaza la gente", explican desde la compañía.

Cada vehículo que pongamos en marcha quitamos 10 vehículos de circulación particulares" Julián Pocostales Gerente del grupo Ruiz en Extremadura

La empresa responsable, Minits, es un centro especial de empleo donde todos sus trabajadores son personas con discapacidad. Además, la iniciativa tiene un fin solidario: el 1% de los beneficios anuales se donará a la asociación AENDI, de mujeres con discapacidad. Julián Pocostales, representante del Grupo Ruiz, al que pertenece Minits, ha destacado el valor añadido del proyecto: "Cada vehículo que pongamos nosotros en marcha quitamos 10 vehículos de circulación particulares de una ciudad".

Una red de movilidad para Extremadura

Este servicio ya opera en Badajoz, donde cuenta con 120 vehículos. La aplicación es válida en ambas ciudades, con el objetivo final de "hacer que Extremadura funcione como una red de movilidad sostenible con estos vehículos", según ha afirmado el representante de la empresa. Se trata, ha concluido, de "una idea de extremeños hecha para Extremadura".