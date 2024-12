Condenado a 8 años de prisión uno de los 'ladrones de la moto' de Badajoz

El Juzgado de lo Penal número 1 de Badajoz ha condenado a ocho años de prisión a un hombre por los robos cometidos en varios establecimientos de la capital pacense entre 6 y el 8 de noviembre de 2023, que generaron una importante alarma social.

La sentencia es fruto del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, que pedía inicialmente 17 años de prisión, y la defensa del acusado, que no actuó solo en estos robos, pero que se ha sentado en el banquillo después de ser detenido en diciembre de 2023.

No obstante, la pena no se prolongará finalmente más allá de los seis años y nueve meses de prisión, tal y como ha pedido la abogada del acusado, Carlota Garrido, a tenor del artículo del Código Penal que establece que la ejecución de una sentencia no puede exceder el triple en relación con la pena impuesta por el delito más grave establecido.

El episodio más penado en la sentencia establece dos años y tres meses de prisión para el acusado. En la pena global se han establecido distintos atenuantes, como drogadicción o reparación del daño.

El escrito de acusación expresaba que el primer robo se produjo el 6 de noviembre de 2023 en un supermercado de ronda del Pilar, establecimiento donde se cometió a su vez otro atraco, mientras que también se intentó en un supermercado de la avenida de Pardaleras sin éxito.

La vista ha juzgado también otros tres episodios de robo con fuerza o intento de robo con fuerza en otros tantos establecimientos de la ciudad en los que el varón estuvo implicado.

Los robos siempre se realizaban con la cara tapada, en algunos casos con la utilización de una pistola, y se contaba con una motocicleta para la huida.