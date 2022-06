El Comité Regional del PSOE ovaciona a Vara tras anunciar que volverá a presentarse como candidato a la Junta

El líder de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado este viernes su disposición a volver a encabezar la lista del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura en las próximas elecciones autonómicas.



"Lo hago con la misma aptitud de siempre, ahora con mucho más conocimiento con la experiencia acumulada, y la actitud de entrega y servicio, pues así es como entiendo la política", ha afirmado Fernández Vara en una rueda de prensa ofrecida en Mérida.



El secretario general del PSOE extremeño, en el cargo desde 2008, y jefe del Ejecutivo autonómico ha expuesto que en el PSOE "uno no se propone; me dispongo al partido".

Si el partido así lo quiere: seré candidato en 2023.



Me dispongo con la misma aptitud de siempre pero con más conocimiento y experiencia. Me dispongo con la misma actitud de siempre: entrega y sacrificio para mejorar la vida de la gente.



"No hay cosa más sagrada que el hecho de encabezar una papeleta con una siglas y una lista de personas, y que esta sea la esperanza de mucha gente para que su vida mejor. Llevar ilusión, expectativas y esperanza a la vida de las personas", ha agregado.

CONVENIO DEL CAMPO

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha calificado de "magnífica noticia" el acuerdo alcanzado entre sindicatos y patronal en el convenio del campo, sobre todo para los casi 65.000 trabajadores.



En una rueda de prensa convocada este viernes, ha señalado que era "una anomalía" que un sector tan importante estuviera "en un limbo" tras la finalización del anterior.



En su opinión, las partes han hecho "un gran esfuerzo" y por ello les ha agradecido a patronal y sindicatos lo hecho para que a partir de hoy "pueda haber una paz social en el campo y de manera prolongada en los próximos años".

"No ha sido fácil como no lo es nada de lo que realmente tiene importancia en la vida y quizás por eso nos tenemos que alegrar más de esfuerzo hecho", ha remarcado Fernández Vara, que reconoce que este no es el convenio que hubiesen querido "unos y otros", pero por eso "es tan bueno".



Para Vara, es el acuerdo que han querido todos "y eso es lo que creo que aparece como clave de bóveda de lo que ha ocurrido en los últimas semanas y que ha tenido colofón esta mañana".