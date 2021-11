La delegada de Igualdad de Género, Ana Aragoneses, ha presentado esta mañana la campaña de sensibilización que el Ayuntamiento está llevando a cabo con motivo de la conmemoración del 25 N “Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres”.

Aragoneses ha señalado que estos tipos de violencias se manifiestan de diferentes maneras y en múltiples espacios. Por ello, se plantea una campaña en la que se visibilicen esos comportamientos “socialmente aceptados y que también son violencia contra las mujeres”.

Por ello, se pretende, de manera general, prevenir a la población emeritenses sobre las violencias machistas y, de manera particular, sensibilizarla sobre las diferentes violencias que no se ven “prestando atención a aquellas manifestaciones de la violencia, sutiles y simbólicas, que no son entendidas por la sociedad como un tipo de violencia hacia las mujeres, sino como una manera continua de pensar y actuar que naturaliza el maltrato hacia las mujeres”.

Por ello, se van a visibilizar a través de la imagen gráfica de un iceberg “para trabajar los elementos que se encuentran en la punta y los que pasan desapercibidos y se normalizan, es una imagen muy gráfica que nos muestra múltiples manifestaciones que no se ven” ha destacado Aragoneses.









En la punta se encuentran asesinatos, violaciones, agresiones físicas, amenazas e insultos, y, debajo, la anulación, la violencia digital, el chantaje emocional, la publicidad sexista, el humor machista, etc.

La potente estrategia comunicativa se va a difundir de tres maneras en los medios de comunicación con presencia en la ciudad a través de cuñas de radio, spot de televisión y anuncios en prensa escrita, para decirle a la ciudadanía “que preste atención a lo que no se ve y que no seamos cómplices”.

Aragoneses ratifica el compromiso firme del Equipo de Gobierno con los derechos de las mujeres, la erradicación de cualquier tipo de violencia machista y combatir cualquier discurso negacionista y posicionamiento político que niegue la violencia hacia las mujeres o rechace las políticas públicas enfocadas a su total erradicación.

Desde la delegación de Igualdad de Género se continuará reforzando las medidas contenidas en la Ley Integral contra la Violencia de Género y en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el marco de las competencias locales. Se seguirá realizando con el equipo de profesionales expertas en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en atender a víctimas de violencia machista.

En la Oficina de Igualdad, desde octubre de 2020 se han atendido a 127 mujeres, de las que el 44,88% son mujeres entre 18 y 35 años, “de lo que se deduce que la población juvenil es la mayor parte de las usuarias de este servicio”.

El 76 % son mujeres de Extremadura, un 14% son del resto del país y un 8% son mujeres de otros países. El Punto de Atención Psicológica ha atendido a 109 mujeres, estos recursos están en parte financiados por la Consejería de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer.