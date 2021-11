"Osuna prometió 8 años como alcalde y ahora siembra la duda: ¿castigo tras el Congreso Provincial del PSOE?"

Este miércoles me detengo ante este titular que me ha provocado una gran sorpresa: "en septiembre se sabrá si me presento a la reelección”. Son palabras que esta semana pronunciaba el actual alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

Lo que ahora se queda abierto y se siembra la duda, hace apenas 6 meses era una afirmación. El propio Rodríguez Osuna, hace apenas seis meses aseguraba que "no voy a presentarme a las próximas Elecciones locales. Me lo preguntáis muchas veces y lo digo más veces. No sé si porque más me lo preguntéis, la respuesta va a ser diferente".

"Hice un compromiso personal y no es una cuestión de querer o no. Es una cuestión de cumplir los compromisos y la palabra dada. Yo lo voy a hacer", aseguraba el alcalde emeritense el pasado 5 de mayo de 2021.

Osuna ha hecho el clásico 'donde dije digo, ahora digo Diego. ¿Se va a cumplir ese compromiso de ocho años como máximo en el cargo o el revolcón en forma de derrota aplastante en el Congreso Provincial del PSOE Badajoz le ha hecho replantearse su futuro político?

Una tercera cuestión: ¿es quizás un castigo del PSOE de Extremadura tras desafiar al aparato político en los comicios internos de la provincia pacense?