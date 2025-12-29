La nueva fábrica de cátodos de Mérida recibe luz verde ambiental

La Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura ha dado su visto bueno al proyecto para construir y poner en marcha una planta de fabricación de materiales para cátodos de baterías en Mérida (Badajoz). La empresa promotora, Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, planea producir 50.000 toneladas anuales de fosfato de hierro y litio.

Ubicación y detalles del proyecto

La futura planta industrial se levantará sobre una parcela de 467.261 metros cuadrados, concretamente la I-103 del Parque Empresarial Expacio Mérida.

La resolución, publicada este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), concluye que el proyecto no generará afecciones ambientales significativas. Esta conclusión incluye a la Red Natura 2000 y está supeditada al cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y de control establecidas.

Un proceso con múltiples garantías

Durante la tramitación del expediente, el proyecto fue sometido a información pública y se recopilaron informes de diversas administraciones. Entre ellas se encuentran el Ayuntamiento de Mérida, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Patrimonio Cultural.

El análisis ambiental impone condicionantes en áreas clave como la gestión de aguas, la protección del dominio público hidráulico y la seguridad frente a accidentes graves. También se contemplan medidas para la integración urbanística y la protección del patrimonio arqueológico.

Esta declaración de impacto ambiental es un paso previo y fundamental para la autorización administrativa definitiva del proyecto. Su validez depende del cumplimiento de todas las condiciones y medidas exigidas en la resolución.