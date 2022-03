Monago le pide a Vara que "deje los tweets, asuma responsabilidades y alce la voz ante Sánchez"

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que Fernández Vara “no asume ninguna responsabilidad” ante la situación de “extrema gravedad” que están viviendo las familias y la crisis económica general que azota a España y particularmente a la región. Monago ha subrayado que Vara “es el rey del tweet” y todo lo que tiene que decir a los extremeños es que más pronto que tarde “habrá solución” a sus problemas.

El presidente Monago ha aseverado que sólo hay que darse una vuelta por los estantes de los supermercados para ver que faltan muchos productos, se está dando una parálisis de la industria, de las fábricas y eso implica “más pobreza y menos oportunidades”. Asimismo, ha recordado que hace pocos días agricultores, ganaderos, el mundo de la caza y, en resumen, el mundo rural extremeño se fue masivamente a Madrid a manifestarse porque hay muchos problemas que “este gobierno ha agravado”

El líder del PP ha subrayado que no pueden echarle la culpa a Putin porque es un proceso que se viene produciendo desde el año 2021, y le ha preguntado al presidente del gobierno extremeño qué responsabilidad tiene ante las múltiples reivindicaciones de los sectores. Pero, ante esto, ha explicado Monago, “tenemos un gobierno que no vale para nada” porque lo que nos dicen es que tendrá que gobernar España o Europa o el que sea, “ustedes pasaban por aquí”.

Para José Antonio Monago sí hay soluciones y las está planteando el PP con respuestas como bajadas de impuestos, algo que ya están haciendo otras comunidades y otros países como Francia, Portugal o Bélgica.

“Por lo menos alce la voz”, ha dicho Monago a Vara, instándole a que “no ponga sólo un tweet”, sino que vaya a Madrid y exija a su gobierno, y que no sea el primer obediente ante Pedro Sánchez. Así, ha rechazado que Vara diga recurrentemente que los problemas son a nivel nacional y deben resolverse en las instancias europeas.

Por último, Monago ha pedido a Fernández Vara que no insulte a la gente que se está movilizando y pidiendo soluciones. En este sentido, ha recordado que Vara es también secretario general del PSOE y la delegada del Gobierno también.

“No llame terroristas a los transportistas, no les llame extrema derecha, no les mande a la Guardia Civil” para ponerles multas de 3.000 euros. “Siéntense ustedes a hablar y por una vez gobierne como si no tuviese mayoría absoluta, con un poquito de humildad”