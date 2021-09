El exconcejal Miguel Valdés encabezará la nueva gestora que dirigirá el PP de Mérida desde este mismo martes con el objetivo de "revitalizar el partido y darle un nuevo aire al PP" en la capital extremeña para que esté "preparado para ganar las próximas elecciones".

Así lo ha avanzado el presidente provincial del PP de Badajoz, Manuel Naharro, en declaraciones a los medios de comunicación antes de la Junta Directiva del PP que ratificará la creación de esta gestora, que se ha decidido crear porque "el PP no estaba funcionando en Mérida".

En ese sentido, Naharro ha rehusado hablar del pasado del PP en Mérida, sino que únicamente ha señalado que se ha "llegado a esta situación por diferentes cuestiones", tras las que ahora toca "hablar de futuro y de ilusión", ya que el PP de Mérida "tiene que estar preparado para ganar las próximas elecciones", ha dicho.

Por tanto, el presidente provincial del PP se ha mostrado "convencido" de que la nueva gestora y su dirigente, Miguel Valdés forman "un gran grupo de personas que van a dar la cara por el partido y van a estar 24 horas al día para vender el partido en Mérida y sus políticas", que según ha dicho, van "a ayudar a los emeritenses a mejorar su vida y a mejorar la ciudad", ha dicho.

Así, el nuevo equipo que se pone al frente del PP de Mérida va "a trabajar por cambiar la situación que ha vivido este partido desde hace muchos años en la ciudad", ya que estaba "sin moverse y no estaba atendiendo las necesidades de los emeritenses" como partido.

Naharro ha querido agradecer la labor que están realizando los concejales del PP en el Ayuntamiento de Mérida, pero ha insistido en que "hay que mejorar el partido" y hacer un PP "fuerte que apoye a nuestros concejales en la oposición en el ayuntamiento".

Respecto a las críticas del hasta ahora presidente local del PP de Mérida, Pedro Acedo, quien se mostraba dispuesto a llegar a los tribunales por esta situación, Naharro ha replicado que "para eso están los tribunales, para hablar y marcar sus sentencias", y cuando se pronuncien, "respetaremos la decisión de los tribunales, como no puede ser de otra manera".

MIGUEL VALDÉS QUIERE "ARREGLAR EL PARTIDO"

Por su parte, Miguel Valdés ha incidido en que en la dirección de la gestora se plantea de forma interna "arreglar el partido" y "apoyar la labor de oposición" actual del PP en el consistorio de la capital extremeña, teniendo en cuenta que "al final lo que la gente de Mérida necesita es un cambio", que él quiere que lidere el PP.

Al mismo tiempo, ha subrayado su disposición desde la gestora de "hablar con todo el mundo", incluido el actual presidente local del PP, Pedro Acedo, "si él quiere hablar con nosotros", con el objetivo en todo caso de "trabajar por Mérida".

"Nosotros queremos liderar ese cambio, y para conseguirlo tenemos que trabajar en esas dos direcciones, de forma interna, en la propia gestión del partido, y de forma externa e institucional hablando con todo el mundo, incluido con Pedro Acedo si él quiere hablar con nosotros, y trabajar por Mérida". "Somos gente comprometida con Mérida", ha espetado Valdés.

De igual modo, ha dicho que dirigir la gestora significa "tomar una nueva responsabilidad", después de haberse mantenido "siempre" en la posición de "a lo que manda el partido". "Yo he estado en un stand by y cuando la nueva dirección provincial me ha pedido que esté estoy", ha espetado Valdés, quien ha incidido en que él "no" se ha "ido" porque "siempre" ha sido del PP y "nunca" ha enredado ni ha "escuchado cantos de sirena".

"Siempre he estado donde yo creo que debía estar y sigo estando donde creo que debería estar, que es a lo que manda el partido", ha sentenciado, al tiempo que ha añadido que en la gestora va a intentar "hacer lo mejor posible" por Mérida, teniendo en cuenta que "por encima de todo está Mérida" y el PP va a ser "herramienta de cambio".