Los exámenes de la EBAU arrancan el martes en Extremadura y se llevarán a cabo en 19 sedes

Las pruebas de Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU) arrancarán este martes, 8 de junio en Extremadura, donde se celebrarán hasta el día 10 en su convocatoria ordinaria, y tendrán lugar en 19 sedes de la región.

Unas pruebas que se celebran un protocolo de prevención e higiene adoptadas por la Comisión Organizadora de la EBAU ante a la pandemia de Covid-19, en el que se aconseja "reducir al máximo" el número de acompañantes por estudiante, que no podrán acceder a los edificios de las sedes donde se llevarán a cabo los exámenes.

Solo podrán ir acompañados, en el interior del edificio, los estudiantes con discapacidad y/o necesidades específicas de apoyo educativo que lo requieran, y deberá ser autorizado previamente por el Tribunal.

Además, es obligatorio el uso de mascarilla para el acceso a las sedes y a las aulas de examen y también para el uso de los espacios comunes, que deberá mantenerse durante todo el desarrollo de examen.

La disposición de las aulas mantendrá la separación entre los alumnos, y se utilizará como máximo el 40 por ciento de aforo, y durante el desarrollo de los exámenes, se pedirá a los alumnos que ocupen siempre el mismo lugar "para poder detectar de forma efectiva posibles brotes", apunta la UEx.

No se permitirá compartir objetos personales ni bolígrafos, lápices, calculadora u otro tipo de material, y se utilizará ventilación natural con aire exterior, siempre que sea posible, intentado que haya ventilación cruzada de forma permanente, mientras que se reforzará el servicio de limpieza y desinfección prestando especial atención a las zonas de uso común y superficies de contacto (puertas, mesas, pasamanos, etc.).

La salida del aula donde se celebre el examen se hará de forma ordenada y siguiendo las normas de distanciamiento interpersonal de 1,5 metros, y ningún estudiante podrá salir -haya terminado o no su examen- hasta que falten 30 minutos para finalizar la prueba.

Tanto en los descansos entre una prueba y otra como en la finalización y salida de los exámenes, todas las personas han de seguir manteniendo las preceptivas normas de seguridad, de tal forma que no se permitirán reuniones en grupo -por mínimas que sean- en las que no se respete la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros y/o no se haga un uso correcto de mascarillas.

SEDES HABILITADAS

En total, se habilitarán 19 sedes por toda la región, de tal forma que la ciudad de Badajoz con tres, que serán la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la Escuela de Ingenierías Industriales y la Facultad de Educación, mientras que se instalarán otras tres sedes en Cáceres, en las facultades de Derechoy Filosofía y Letras y en la Escuela Politécnica.

Por su parte, Mérida contará también con tres sedes, en el Centro Universitario y los IES Santa Eulalia y Sáenz de Buruaga, mientras que en Plasencia habrá dos, en el Centro Universitario y el Pabellón Polideportivo, y en Almendralejo, el examen será en el Palacio del Vino.

Así, IES Zurbarán será la sede de la EBAU en Navalmoral de la Mata, y en Don Benito habrá dos sedes, instaladas en Feval y el IES Luis Chamizo; en Villanueva de la Serena será en el IES Pedro de Valdivia; en Zafra tendrá lugar en el Recinto Ferial y el IES Suárez de Figueroa, y en Llerena, en el IES Llerena.

MODELO DE EXAMEN

En lo referente al modelo de examen, se realizará una prueba por cada una de las materias objeto de evaluación, y en cada prueba, el alumno dispondrá de una única propuesta de examen con varias preguntas, de tal forma que se mantienen los tres modelos de examen aprobados del curso anterior, con el objetivo "de garantizar que el acceso a la universidad se realice en términos de equidad y justicia para todo el alumnado", señala la UEx.

En concreto, el modelo 1 consta de una sola agrupación de preguntas, distribuidas en 10 cuestiones/preguntas/problemas con la misma calificación, de dos puntos/pregunta, y cada una de las 10 preguntas puede estar dividida en subapartados. El estudiante deberá desarrollar, a su elección, 5 preguntas de las 10 que se le proponen.

El modelo 2 consta de varias agrupaciones de preguntas, en el que el estudiante debe desarrollar, a su elección, el número de cuestiones que le sean indicadas de cada una de ellas, y el modelo 3 consta de varias agrupaciones de preguntas, en el caso de las materias en cuyo examen proponen un texto para analizar/ traducir/ comentar, se propondrán dos textos, y el estudiante debe desarrollar, a su elección, el número de cuestiones que le sean indicadas.

Finalmente, cabe recordar que la convocatoria extraordinaria de la EBAU tendrá lugar en Extremadura los días 6, 7 y 8 de julio.