La hostelería extremeña cree que el pasaporte covid sería "una nueva carga” para el sector

La hostelería extremeña considera que instaurar el pasaporte covid para acceder a los establecimientos sería una nueva “carga” para un sector muy castigado desde el inicio de la pandemia y recuerda que ha implantado un gran número de medidas para que los establecimientos sean “espacios seguros”.



El consejero extremeño de Sanidad, José María Vergeles, explicó ayer que el Ejecutivo regional se plantea el pasaporte covid “para determinados sitios”, debido al aumento de casos de coronavirus, en lo que supone un cambio de postura pues hasta ahora no había defendido esta medida.



En este sentido, desde la Plataforma de Hosteleros de Badajoz José María Pérez ha dicho a Efe que la decisión tendría “claroscuros”, pues “bienvenida sea si ayuda a que se vacunen quienes no lo hayan hecho”, pero de la misma forma “supondría una carga más para la hostelería”.



En su opinión, no sería tanto “una carga económica”, aunque “supondría un ingrediente más” a añadir a los gastos, sino sobre todo “emocional”, debido al control que debería realizarse de pasaporte covid y DNI a los usuarios, en una actitud por tanto “fiscalizante”.



A este respecto ha dicho que “la fricción se produce de nuevo entre los hosteleros y los clientes, pues habrá quien entienda la medida y quien sin embargo acabe pidiendo una hoja de reclamaciones”.



Para José María Pérez, en estos momentos lo importante es que “cada ciudadano, a la vez que ejerce su derecho a la libertad, también lo haga respecto a su obligación de responsabilidad”.



Además ha lamentado la “confusión” en la que vive actualmente la sociedad debido a la vorágine de noticias sobre la pandemia.



Pérez también ha querido señalar que la hostelería ha demostrado “un gran compromiso de responsabilidad” desde el inicio de la actual situación sanitaria.



En los mismos términos se ha mostrado el presidente de la Federación Extremeña de Bares y Restaurantes (Fexbares), José Parodi, quien ha destacado las medidas implantadas por el sector regional para que los locales sean “espacios seguros”.



Parodi considera que la medida “supondría un gasto más para la hostelería”, que ha llevado a cabo ya “importantes desembolsos” en el objetivo de garantizar la seguridad de los establecimientos, para recordar que la presión hospitalaria es muy inferior en relación a la sufrida hace un año.