Guardiola (PP) exige a Vara que publique ayudas para los afectados por la sequía: "no valen las promesas"

La presidenta del PP extremeño, María Guardiola, ha exigido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, la publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) de ayudas para los sectores afectados por la sequía, además de una ley para adoptar medidas ágiles cuando se produzca una situación como la actual.

"Tenemos un presidente que no preside, tenemos una comunidad autónoma que va a la deriva y está abandonada a su suerte. El señor Vara es como Alexa, si no les dices cosas pues se apaga y no hace nada y por eso hoy queremos estar aquí otra vez", ha dicho.

María Guardiola ha realizado estas declaraciones tras mantener este martes unos encuentros con ganaderos extremeños afectados por la sequía en el marco de la campaña 'Habla Extremadura', puesta en marcha por el PP extremeño.

AÑO "MUY SECO"

La presidenta del PP de Extremadura se ha referido a que este año hidrológicamente se ha considerado como "muy seco", ya que de octubre a julio ha llovido un 32 por ciento menos de lo normal y en Mérida, por ejemplo, hace 110 días que no llueve.

Por su parte, ha recalcado que los embalses de la cuenca del Guadiana están al 25 por ciento de su capacidad y los tres embalses principales de Extremadura están por debajo del 17 por ciento.

En este contexto, la 'popular' ha criticado que las infraestructuras del ciclo integral del agua no se hacen en la región, lo que provocará que se tenga que "devolver dinero a Europa".

Por ello, ha considerado que ésta es una "situación alarmante para todo el mundo menos para una persona que está convirtiendo de su inacción su mayor virtud --en referencia al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara--".

En este sentido, ha criticado que mientras que en otras comunidades se adoptan soluciones y se ponen encima de la mesa ayudas en Extremadura se cuenta con un presidente que "mira para otro lado, que se cruza de brazos y que ignora a un sector tan importante, como es el de la agricultura y la ganadería".

PRIORIZAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN DE AGUA

En esta línea, Guardiola ha considerado que en un momento como el actual lo "importante" tendría que ser priorizar las infraestructuras de captación de agua, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, priorice, ha dicho, la protección medioambiental con el "silencio cómplice" de Vara.

Para ello, ha puesto como ejemplo la mancomunidad de Tentudía, con once municipios con restricciones de agua, una situación que se podría solucionar, como ha sostenido, si se construyera la presa del Bujo sobre el río Ardila, una infraestructura que "reiteradamente es rechazada por limitaciones ambientales".

"Lo que le pedimos al presidente es que ponga encima de la mesa de una vez por todas medidas, porque lo único que conseguimos del señor Vara son promesas, son anuncios, es propaganda", ha remarcado.

Así, María Guardiola ha exigido a Fernández Vara la aprobación de ayudas para agricultores y ganaderos, así como una ley para que en momentos de sequía se pueda aportar medidas ágiles para los sectores afectados.

En esta línea, ha recordado que el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto en la Asamblea de Extremadura una norma en este sentido y ante la que el Grupo Parlamentario Socialista "votó en contra".

"Me gustaría exigirle al señor Fernández Vara que deje de ponerse de perfil, que parece un egipcio, que esto es un problema muy importante, que hay que mirar de frente, que hay que dar la cara y que hay que ser proactivo. Yo le pediría que elevara la voz y se enfrentara a Sánchez y le dijera que en Extremadura necesitamos infraestructuras para asegurar el abastecimiento de nuestra población y para asegurar la actividad agraria y ganadera", ha remarcado.

Finalmente, y a preguntas de los medios sobre el anuncio de ayudas por parte del Ejecutivo regional, María Guardiola ha considerado que los "anuncios y promesas, al gobierno del señor Vara, se le dan fenomenal". "Lo que queremos y lo que pedimos son realidades, porque la gente lo está pasando muy mal", ha aseverado.