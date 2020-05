Fernández Vara niega haberse saltado el confinamiento para ir al hospital a ver a su nieta

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara ha negado que se haya saltado el confinamiento para ir al hospital junto a su mujer para ver a su nieta recién nacida. Así lo ha asegurado este domingo en rueda de prensa, tras la reunión mantenida por videoconferencia con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez y el resto de presidentes autonómicos.

Vara, a preguntas de los medios de comunicación, ha relatado que "no fui al hospital a ver a mi nieta" sino que "fui a llevar a mi mujer, ya que eran las 6:30 de la mañana y era una situación de extrema urgencia". También ha asegurado que "ha intentado guardar el confinamiento, recibiendo críticas por otro lado por haberlo guardado".

Además ha detallado que "llevó a su mujer al hospital en el asiento de atrás porque acababan de ingresar a nuestra hija y era la persona que la tenía que acompañar", insistiendo en que "no tiene ninguna conciencia de haberse desconfinado". No obstante ha dicho "que acepta las críticas con claridad y acepto lo que diga la gente, pero que en estas cosas no tengan dudas de mí".

De hecho, el presidente extremeño ha recordado que "esto se sabe porque lo he contado yo en un programa de televisión", quitando hierro a las críticas que haya podido provocar y tratando así de zanjar la polémica generada en las últimas horas.

El propio Fernández Vara anunció el nacimiento de su nieta, Teresa, en su cuenta de twitter hace unos días y especificando que nació "el mismo día" que murió su padre hace 30 años en accidente de tráfico.