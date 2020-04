La dolorosa carta de un extremeño: "Nunca sabremos si una intubación más temprana hubiera salvado a mi padre"

"Nunca podré saber si intubando a mi padre a tiempo podría haber sobrevivido, pero sé con certeza que nadie, salvo Dios, tiene la facultad de decidir quién debe vivir y quién debe morir". Así comienza la carta que ha publicado en el diario ABC el extremeño José Antonio Parejo Cabezas. Actualmente reside en el Puerto de Santa María (Cádiz) aunque nació en la localidad pacense de Don Benito.

José Antonio ha plasmado en las páginas del diario de Vocento la dolorosa situación que vivió con su padre, de 64 años de edad, con un transplante de riñón al que se sometió con 27 años y el periplo que tuvo que vivir desde que dio positivo con COVID-19. Además acumuló diversas patologías, como un melanoma y un cáncer de tiroides "de los que se recuperó totalmente". Por todo ello formaba parte de los grupos de riesgo "por su inmunodepresión" pero lamenta que "quién iba a decirnos que, habiendo sobrevivido a todas las enfermedades anteriores, y que se presuponen de gravedad, sería el Covid-19 el que acabaría con su vida y nos arrebataría su permanente sonrisa".

Esta carta que también se puede leer en ABC señala que "el 14 de marzo presentó los primeros síntomas, malestar general y fiebre elevada. Fue entonces cuando mi madre inició el protocolo definido por las autoridades de Extremadura y llamó al 112. Se le comunicó que debía tomar paracetamol y que volviera a llamar si perduraba la fiebre. No se siguió el protocolo establecido en Extremadura y no se le realizó el test pertinente para determinar su contagio, a pesar de que era paciente inmunodeprimido".

"La actitud al denegarle el ingreso en una UCI con camas libres destinadas para Covid-19 no fue sino mezquina y cruel, y no atendió a más razones que el ser un trasplantado renal inmunodeprimido".

La carta continúa explicando que "ante la aparición de dificultad respiratoria, volvemos a llamar al 112 para actualizar la situación de mi padre. Más de cuatro horas tardó una ambulancia en recogerle y trasladarle al Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena, un tiempo considerablemente excesivo habida cuenta de que la distancia entre el domicilio familiar y el hospital es de apenas cinco kilómetros".

"SE LE DENIEGA EL INGRESO EN UCI"

"El 16 de marzo, cuando se cumplía el tercer día de hospitalización, el Servicio de Medicina Interna solicitó el ingreso en UCI. En ese momento solo tenía una única cama ocupada. Sin embargo, se le denegó, aludiendo a la comorbilidad que presentaba en ese momento" relata José Antonio.

Además asegura que trascurridos dos días más "se vuelve a solicitar de nuevo por parte del Servicio de Medicina Interna el ingreso en UCI, que se vuelve a denegar, aludiendo a la misma razón y pese a que tampoco había situación de colapso sino camas libres, pues en ese momento solo tenía cuatro camas ocupadas". "La actitud al denegarle el ingreso en una UCI con camas libres destinadas para Covid-19 no fue sino mezquina y cruel, y no atendió a más razones que el ser un trasplantado renal inmunodeprimido" asevera.

"Nunca sabremos si una intubación más temprana hubiera salvado a mi padre, pero sé que habría aumentado la probabilidad".

Finalmente, cuando las negativas se repetían en el hospital de Don Benito - Villanueva de la Serena, "se abre la puerta a ingresar en la UCI del Hospital Universitario de Cáceres, pese a estar más saturado. Pero la oportunidad llegaría tarde. El no haber ingresado con anterioridad propició el empeoramiento de mi padre. Cabe reseñar también que se opusieron a trasladarlo en una UCI móvil acompañado por un médico, cuando el protocolo así lo contempla, puesto que iba a una unidad de cuidados críticos. En su lugar fue trasladado en una ambulancia convencional".

LO MÁS DURO FUE "NO PODER DESPEDIRNOS DE ÉL"

La carta termina explicando el final del padre de José Antonio: "a la llegada al Hospital Universitario de Cáceres fue ingresado e intubado en UCI. Por desgracia, no pudo superar el avance del virus y falleció a la semana. Nunca sabremos si una intubación más temprana hubiera salvado a mi padre, pero sé que habría aumentado la probabilidad".

José Antonio explica que, pese a todo lo narrado anteriormente, lo más duro fue "el hecho de no poder acompañar a tu padre durante su hospitalización, no poder verle ni hablar con él, pero sobre todo no poder despedirnos, es uno de los sentimientos más tristes que una persona puede experimentar" ya que apenas pasaron más de ocho horas desde su fallecimiento hasta su incineración.

Lea la carta completa en ABC.