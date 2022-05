CSIF Extremadura considera un "éxito" el seguimiento de la huelga convocada en la Educación no universitaria

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la educación pública en Extremadura, ha calificado de éxito la jornada de huelga convocada para este lunes entre los docentes y que ha tenido un seguimiento del 30 por ciento, similar en ambas provincias.



En nota de prensa recuerda que se ha obligado a la Junta a rectificar la fecha del inicio de las clases para este curso 2022/23 e iniciar nuevas negociaciones en las condiciones laborales de los docentes.



Si ha detectado que el seguimiento ha sido muy dispar en lo que a los centros educativos se refiere, ya que en algunos la huelga ha sido secundada por el 100 por ciento de los docentes y en otros ha sido algo inferior.



CSIF destaca que la jornada está transcurriendo con normalidad y considera que los apoyos del profesorado a las reivindicaciones del sindicato se están viendo refrendadas en la jornada de hoy.



En este sentido, agradece a los docentes extremeños su participación activa en la reivindicaciones de estos últimos días y hasta hoy desde que se conoció que la Consejería de Educación quería adelantar al 6 de septiembre el inicio del curso escolar.



Insiste en que los docentes están trabajando en sus centros desde el 1 de septiembre y el calendario lectivo, con sus 175 días, será más operativo desde el 12 de septiembre, por lo que no se pierde ninguna jornada lectiva escolar.



No obstante, al margen de la polémica sobre el adelanto de curso, CSIF considera prioritario que la consejera aborde otro tipo de cuestiones absolutamente imprescindibles para el buen desarrollo del curso lectivo.



Entre ellas se encuentran los continuados recortes de las plantillas de los docentes que impide, como marca la ley, la atención individualizada al alumno.



Además, le exigen que aplique de una vez por todas los acuerdos firmados en 2018 y que no se han implementado, como la recuperación del horario lectivo de 18 horas para las enseñanzas medias, la aprobación de la carrera profesional que no tienen los docentes en Extremadura o la reducción de jornadas en dos horas para los docentes mayores de 55 años.



También reclama la actualización de licencias y permisos y la convocatoria de las licencias de estudio que siguen sin aprobarse, entre otras cuestiones básicas para el buen funcionamiento de la educación pública en Extremadura.