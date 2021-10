CSIF exige al Gobierno de Vara que "cumpla y pague" la subida firmada del 2 por ciento a los funcionarios

El sindicato CSIF ha celebrado una concentración este miércoles frente a la Consejería de Hacienda para instar a la Junta a que cumpla sus compromisos mediante el abono de los atrasos pendientes de la subida salarial del 2% del año 2020, así como a desbloquear la carrera profesional y a comenzar la negociación de la carrera en el ámbito educativo.

El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha cifrado en una media de 400 euros la cantidad que adeuda la Junta de Extremadura a cada empleado público, cantidad que ha instado a presupuestar en las cuentas regionales del 2022.

Con esta intención, ha avanzado, va a comenzar una ronda de contactos con todos los grupos con representación parlamentaria, a fin de que asuman como propia las reivindicaciones de los empleados públicos, mediante la presentación de enmiendas a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para próximo ejercicio, cuya negociación tiene previsto comenzar a lo largo de este mes de octubre.

"CSIF se concentra porque ha agotado todas las vías de diálogo, consenso y negociación con la Junta para que los empleados públicos, ni más ni menos, tengan lo que es suyo", ha remarcado Román en declaraciones a los medios de comunicación.

No ha habido acuerdo sobre la subida salarial y tampoco, ha añadido, para que se desbloquee la carrera y el desarrollo profesional, y porque la Consejería de Educación "no se ha sentado a negociar la carrera profesional docente".

Tres "pilares básicos" incluidos en el acuerdo firmado en junio de 2018 entre la Junta y los agentes sociales que el Gobierno autonómico "no ha cumplido", al contrario que ocurre en el resto de comunidades autónomas, porque "el resto de empleados públicos del país tienen la subida salarial de 2020", y tiene el desbloqueo de la carrera profesional.

Incluso, ha añadido, hay comunidades autónomas que ya han negociado y aprobado la carrera profesional en el ámbito docente, entre las que se sitúan La Rioja y Castilla y León.

Por todo ello, CSIF exige a la Junta que "no menosprecie más" a sus empleados públicos y que "no les premie con más recortes", para que "no tenga que ser un juez quien le tenga que poner la cara colorada" como asegura que le está poniendo CSIF a la Consejería de Educación ganando "sentencia tras sentencia" con respecto a la incorporación el 1 de septiembre de los interinos.

Por este motivo, considera que llega el momento de que la Junta arbitre las partidas presupuestarias correspondientes para que abone los atrasos a todos los empleados, se desbloquee la carrera profesional y se empiece a negociar en el ámbito docente.

Por ello, ha avanzado, se va a reunir con todos los grupos parlamentarios para que "de una vez por todas los empleados públicos no sean de segunda y tengan lo que se les prometió".

MENOS PODER ADQUISITIVO

Sobre el anuncio de este pasado martes para aplicar una nueva subida salarial del 2% a los empleados públicos, considera que es "rocambolesco" que se alcance un acuerdo en este sentido cuando en Extremadura aún está pendiente de liquidar el incremento del pasado año.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No obstante, considera que es subida es "insuficiente", de modo que provocará que los empleados públicos vuelvan a perder poder adquisitivo en 2022, ya que la desviación de los precios está por encima del 3%.

Al respecto, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a subir conforme al IPC en 22, 23 y 24 la subida salarial de los empleados públicos y de las pensiones.

En todo caso, ha insistido en que el sindicato "tiende la mano" para negociar y para "llegar al mejor acuerdo posible", para que los empleados públicos "tengan lo que es suyo" y no pierdan poder adquisitivo.