CEADE denuncia que no se pueden adquirir billetes de tren desde o hacia Extremadura a partir del 15 de junio

La Confederación de Empresarios y Autónomos de Extremadura (CEADE) ha denunciado que no es posible comprar billetes de tren que conectan Extremadura con el exterior o viceversa a partir del 15 de junio y, ni siquiera, es posible adquirir billetes para trayectos dentro de la región.

Según la nueva patronal, el bloqueo de la venta de billetes se produce justo en el arranque de la temporada turística veraniega, con gran cantidad de acontecimientos culturales, además de las necesidades ordinarias, tanto personales como de negocios, por lo que se ha calificado como preocupante esta noticia. CEADE ha pedido que se publiquen esos horarios y se restablezca la venta de billetes de manera inmediata.

Asimismo, desde la nueva patronal se ha querido indicar que, ante la llegada de los nuevos trenes a la región que se han anunciado y que se prevé para esa fecha que no hay billetes, CEADE espera que no se produzcan sorpresas con los precios y desde RENFE no se aproveche para subir los ya altos costes del transporte ferroviario.

En este sentido, CEADE ha indicado que los precios de los nuevos trenes, para ser competitivos, deben ser similares a los actuales, más si cabe porque actualmente ya se está pagando un sobrecoste por este servicio de media distancia, a pesar de las deficiencias del servicio.

Esta denuncia se puede constatar en la web de RENFE en la que sí está disponible la venta de billetes e información de horarios de los trenes hasta el 15 de junio y, a partir de esa fecha, ni se puede consultar ni adquirir, con lo que eso supone de merma en el servicio público. En la web indican que “el trayecto consultado no se encuentra disponible para la venta en estos momentos (…)”, algo que no pasa si se consulta en otras CCAA.

En definitiva, desde CEADE se ha pedido que se publiquen los horarios de los trenes extremeños después de la fecha del 15 de junio y que se puedan adquirir ya esos billetes. También se ha pedido que los nuevos trenes no traigan aparejado un incremento en el precio de los pasajes, puesto que ya están sobre elevados, más si cabe con el servicio que se está prestando en la región, se ha concluido.