Autorizada en Extremadura la ampliación de horarios en la hostelería para Semana Santa

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles una resolución por la que se autoriza la ampliación del horario de cierre en una hora y media de los establecimientos públicos entre el 14 y el 17 de abril con motivo de la celebración de la Semana Santa.



La ampliación del horario de cierre beneficiará al interior de todos los locales que operan en la región, pero no así a las terrazas de los mismos, que seguirán operando en el mismo régimen horario del resto del año, en función de las diferentes ordenanzas municipales, según cita la resolución de la Dirección General de Emergencias, Protección Civil e Interior.



De esta forma, los establecimientos podrán prorrogar en hora y media el horario de cierre fijado para cada caso particular, según el grupo en el que se encuadre conforme al artículo 4º de la Orden de la Consejería de Presidencia de 16 de septiembre de 1996.



La ampliación afectará a lasmadrugadas que transcurren entre los días 14 y 17 de abril de 2022.



El Gobierno regional considera "conveniente" prolongar los horarios autorizados para permanecer abiertos los establecimientos públicos con motivo de las fiestas de Semana Santa, que son tradicionales y de interés cultural y turístico en muchas localidades extremeñas, lo que supone una mayor afluencia de vecinos y visitantes.



Asimismo, la Junta subraya que la citada autorización de horarios especiales no genera ni reconoce derechos para el futuro, estando sometidas en todo momento al cumplimiento de los requisitos establecidos para su concesión, sin perjuicio de las limitaciones impuestas por la normativa existente en materia de contaminación ambiental y acústica.