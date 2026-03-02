COPE
Moha Keita, tras marcar el golazo del año en el Atlético Baleares: "No pensé mucho porque lo celebré con rabia"

El atacante reconoce que "es sin duda de los mejores goles que he marcado", un gol que ha dado la vuelta a España por su espectacularidad

Moha Keita es uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene el Atlético Baleares y ante el Reus lo pudo demostrar con uno de los goles de la temporada. El senegalés formado en Ibiza es un jugador apreciado por la afición balearica. Moha reconoce que el equipo mejoró en la segunda mitad, que pusieron una marcha más. Los balearicos están a cuatro puntos del líder, que ahora es el Sant Andreu. 

