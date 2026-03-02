Moha Keita, tras marcar el golazo del año en el Atlético Baleares: "No pensé mucho porque lo celebré con rabia"
El atacante reconoce que "es sin duda de los mejores goles que he marcado", un gol que ha dado la vuelta a España por su espectacularidad
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el
1 min lectura3:39 min escucha
Moha Keita es uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene el Atlético Baleares y ante el Reus lo pudo demostrar con uno de los goles de la temporada. El senegalés formado en Ibiza es un jugador apreciado por la afición balearica. Moha reconoce que el equipo mejoró en la segunda mitad, que pusieron una marcha más. Los balearicos están a cuatro puntos del líder, que ahora es el Sant Andreu.
"Con Trump sucede algo insólito, todavía a estas alturas, la gente no le cree y pasan cosas"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h