'La aparición' toma el relevo de 'Medea' en el Festival de Teatro de Mérida

La comedia y el sello extremeño son la esencia de 'La aparición', la próxima cita del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que llega este miércoles dispuesta a arrancar carcajadas manteniendo los "mimbres" de la obra originaria del dramaturgo griego Menandro pero adaptada a la realidad del siglo XXI.



Solo se conservan 152 versos de la obra primigenia -cuyo título original es 'Phasma'- y una sinopsis en la que ni siquiera los filólogos se ponen de acuerdo sobre su argumento, ha explicado Florián Recio, a cargo de la adaptación, en la presentación del montaje este lunes en rueda de prensa en Mérida.



"Quienes vean la obra que no vayan buscando un texto clásico de Menandro porque no existe", ha advertido, pues lo que verán serán los "mimbres" del texto originario que él ha entrelazado para ofrecer su propia versión.



La obra, una coproducción del Festival de Mérida y Verbo Producciones bajo la dirección de Paco Carrillo, es una muestra de teatro "hecho en Extremadura y para Extremadura y para España" de un autor poco representado en el certamen pero en el que había "muchas ganas", ha afirmado el director de la muestra, Jesús Cimarro.



Narra la historia de Esperanza y cómo hace un agujero en la pared de su dormitorio para pasar a la hornacina de la diosa Hebe (Esteban García Ballesteros) y poder tener encuentros secretos con su enamorado, el joven Cándido, al que da vida José Francisco Ramos, que debuta en las piedras del teatro romano. La esclava Rústica, enamorada del mismo hombre, descubre el engaño y aprovecha la ocasión para hacerse pasar por Esperanza y poner en escena una comedia disparatada que, ha adelantado Recio, tendrá una "resolución propia del siglo XXI, no de Meandro".