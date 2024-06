Amaral encandila al público en el Teatro Romano de Mérida

El Teatro Romano de Mérida fue testigo de una noche mágica el pasado viernees, cuando el dúo zaragozano Amaral derrochó energía y emoción en un concierto que quedará en la memoria de todos los asistentes. Con una selección musical que ha marcado a toda una generación, Eva Amaral y Juan Aguirre lograron poner en pie a las gradas, alcanzando el lleno absoluto por segunda vez en esta edición del Stone & Music Festival.

Eva Amaral, vestida con un impactante vestido rojo escarlata de gasa plisada y una capa que se fundía en morado, inició el espectáculo con su icónico tema "Sin ti no soy nada". Con guitarra eléctrica en mano, la cantante no tardó en conectar con el público, asegurándoles que no debían preocuparse por su salud tras recuperarse de la covid-19: "No tengáis miedo, que he dado negativo", comentó entre risas.

El concierto, que se extendió por una hora y media, incluyó algunos de los mayores éxitos de la banda como "Días de verano", "Toda la noche en la calle" y "Moriría por vos". Cada canción fue recibida con entusiasmo por los asistentes, quienes no dejaron de cantar y bailar durante toda la actuación.

"Es un sueño estar en un lugar como este", confesó Eva Amaral desde el escenario, visiblemente emocionada por tocar en un sitio con tanta historia. El dúo cerró la noche con una selección de canciones inolvidables, incluyendo "Cómo hablar", "Marta, Sebas, Guille y los demás" y "El universo sobre mí", dejando al público con una sensación de euforia y gratitud.

El concierto de Amaral en el Teatro Romano de Mérida no solo fue un éxito en términos de asistencia, sino también un testimonio del poder de la música para unir y emocionar a diferentes generaciones.