José Antonio, hijo de Francisca Cadenas: "Estamos devastados y anímicamente por los suelos"

En poco más de un mes, el 9 de mayo, se cumplirán 4 años desde la desaparición de Francisca Cadenas, vecina de 59 años de Hornachos. "No hay nada porque, quiero creer, es una desaparición compleja pero pongo en cuarentena el trabajo de esta investigación. No me entra en la cabeza que una persona desaparezca en 50 metros, en un pueblo de 4.000 habitantes, y después de casi cuatro años le digas a una familia que no tienes nada", dice el hijo. Y manda un mensaje a quienes también están sufriendo la desaparición de un familiar: "Que no se callen, que luchen y que queda un largo camino por recorrer en el mundo de las desapariciones y, sobre todo, en el mundo rural".