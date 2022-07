Vara dice que el tren extremeño está empezando un camino y PP y Cs le afean que se inaugure lo que no existe

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que el tren extremeño está "empezando un camino" con la puesta en servicio el próximo 19 de julio de la línea de altas prestaciones entre Plasencia y Badajoz, mientras que el PP y Cs le han reprochado que se inaugure un "tren imaginario" y le exigen que retome las reivindicaciones y vuelva a manifestarse en Madrid para reclamar un tren "digno".

En sendas preguntas al jefe del Ejecutivo regional en el Pleno de la Asamblea, Fernández Vara ha respondido a las críticas de ambos partidos tanto por los últimos incidentes en la línea ferroviaria extremeña, como por inaugurar, con la presencia del Rey Felipe VI, un tren que "no es un AVE", sino un "tren diésel" que circula "más lento que un camión", según ha dicho la portavoz del Grupo Popular, Cristina Teniente.

Fernández Vara ha mantenido que con el recorrido inaugural del próximo 18 de julio "no acaba nada", sino que se está "empezando un camino", ante lo cual la portavoz 'popular' le ha recordado que la primera promesa de un tren AVE para Extremadura se hizo hace 34 años.

En todo caso, el mandatario extremeño ha subrayado que lo que se inaugura la próxima semana es una "plataforma de alta velocidad donde circula un tren altas prestaciones a 180 kilómetros por hora, en doble vía" y que "en unos meses", ha dicho, estará "electrificado", con los que se acortarán "sensiblemente" los tiempos y se ganará "en seguridad", y que además, tras el anuncio de Pedro Sánchez en el Debate sobre e Estado de la Nación, a partir del 1 de septiembre será "gratis".

Esto supondrá un "gran banco de pruebas" para todo aquel que lo utilice, de modo que "el tiempo demostrará" que el tren extremeño va a "mejorar sensiblemente las prestaciones", con lo que después "muchos se plantearán volver al Pacto por el Ferrocarril".

Vara ha vuelto a invitar al PP a volver a este foro de consenso para que el tren extremeño no se quede "en esta inauguración", sino que tenga "un tiempo 2 y un tiempo 3", en el que se mejoren las prestaciones del sistema ferroviario extremeño, y "si podemos entre todos recuperar la conexión con Salamanca, mucho mejor", ha dicho, en alusión a Tren Ruta de la Plata, incluido entre las reivindicaciones del Pacto por el Ferrocarril.

Un pacto con el que considera que ha conseguido algo "razonable" respecto al tren extremeño desde su constitución en 2016, con 1.000 millones de euros invertidos y con un 70% menos de incidencias en la línea, ha señalado.

Asimismo, ha apuntado que cuando el tren extremeño vaya "cambiando mes a mes, año a año", será consecuencia de que "mientras unos estaban negando las evidencias, otros estaban pico y pala, pico y pala, pico y pala", al tiempo que ha reprochado a los 'populares' que han estado siempre "cruzados de brazos" tanto en Extremadura como en Madrid.

Un Pacto por el Ferrocarril al que ha agradecido al portavoz de Cs, David Salazar, que decidieran permanecer en él, y que permitió, ha dicho, que empezaran a "tomar en serio" las reivindicaciones de Extremadura sobre el tren.

En este punto, Salazar le ha reprochado a Vara que no anunciara una nueva manifestación en Madrid ahora que gobierna Sánchez, como sí se hizo cuando estaba Mariano Rajoy en la Moncloa, y ante lo cual el presidente extremeño ha replicado que "no fue una manifestación contra el gobierno del PP", porque no había ninguna pancarta contra el Ejecutivo central, sino que fue la expresión de "una voz única" del pueblo extremeño reclamando un tren digno.

Asimismo, le ha pedido a Salazar que "no caiga en la trampa del PP", de "quienes nunca hicieron nada por el tren", porque fueron los 'populares' los que se salieron del Pacto por el Ferrocarril cuando Rajoy perdió la moción de censura.

"UN TREN IMAGINARIO"

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Cristina Teniente, ha señalado que los últimos acontecimientos sobre el tren está haciendo revivir "todos los agravios" al pueblo extremeño, pues el "indigno" ferrocarril es "símbolo del abandono y de la injusticia" hacia Extremadura, y ahora de la "falta de respeto" del presidente Pedro Sánchez, puesto que "nadie puede inaugurar un tren imaginario" y además implicar en ello a la Casa Real.

"No se puede inaugurar lo que no existe", ha insistido Teniente, que ha señalado que lo que se pone en servicio la próxima semana no es un AVE ni un tren de altas prestaciones, sino "un tren diésel en una línea sin electrificar, a una media de 89 km/h", que va "más despacio que un camión".

Además, sobre el tren Alvia que circulará por la nueva plataforma, ha dicho que es "un tren de segunda mano" que hace el 25% de su recorrido por la vía antigua, con un servicio al día y con "soluciones penosas para las estaciones", que "para acortar tiempo lo que hace es no pasar por Plasencia y dejar totalmente desconectado todo el norte" de la región.

Con ello, y viendo la estación de Monfragüe, a los 'populares' les queda "claro" que todo esto es "una película de Berlanga". "Es una vergüenza", ha aseverado, teniendo además en cuenta que el tramo de Toledo para conectar la región con Madrid no está ni en los Presupuestos Generales del Estado, mientras se han "acelerado otras inversiones en el Eje Mediterráneo o en Cataluña", ha dicho.

Ante todo esto, le ha reprochado que no diga ahora con Sánchez que están "hartos" ni "basta ya" sobre el tren extremeño como hicieron en 2016 con la creación del pacto por el ferrocarril cuando gobernaba Rajoy.

"Debería dejar a un lado las inauguraciones y estar en las reivindicaciones", para decir, ha insistido, "lo que decía en 2016", cuando el PP extremeño estuvo manifestándose en Madrid. "Ahora le toca a usted estar con el pueblo extremeño".

IGUAL DE "INDIGNO" QUE EN 2017

Por su parte, Salazar ha preguntado por las acciones que ha puesto en marcha la Junta para solventar los últimos incidentes en el tren extremeño, después de que dos servicios hayan circulado en plena ola de calor sin aire acondicionado y sin posibilidad de comprar agua a bordo.

Tras la respuesta de Vara, el líder regional de la formación naranja ha recriminado al presidente extremeño que no haya anunciado una nueva manifestación en Madrid como la de 2017 cuando gobernaba Rajoy, puesto que el tren extremeño sigue siendo "igual de indigno que en 2017" a pesar de los 1.000 millones invertidos, que además deberían haberse ejecutado, ha dicho, "mucho antes".

"Cada vez que se habla del tren se ríen de nosotros", ha lamentado Salazar, quien ha retomado la polémica sobre la invitación al acto inaugural que inicialmente hacía referencia al AVE de Extremadura, y posteriormente el Ministerio de Transportes lo corrigió detallando que se refería a la primera fase de la línea de altas prestaciones.

"No puede ser que el Gobierno le haga esto a Extremadura", y tampoco que "le haga esto al Rey", haciéndole venir "a inaugurar algo que no existe", de tal forma que las únicas acciones que considera oportunas sería "llenar trenes aquí (en Extremadura) para ir reivindicar allí (en Madrid)".

Por último, le ha pedido a Vara que en lugar de envolverse en la bandera de su partido lo haga en la de Extremadura, y que mientras tanto el presidente de la Junta no representa la "dignidad" del pueblo extremeño tanto como lo hace "el señor que activó el freno de emergencia" el pasado domingo en el tren que circulaba sin aire acondicionado.