TSJEx confirma sentencia de tres años de prisión para la exgerente del SEPAD en Badajoz

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Badajoz que condenó a tres años de prisión a la exgerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) Montserrat Rincón por vacunarse frente al coronavirus antes de que le correspondiese.



La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, ha desestimado el recurso de apelación frente al auto dictado por el tribunal provincial el pasado marzo que condenaba a la acusada por un delito de falsedad en documento oficial.



El recurso planteaba por ejemplo la vulneración del derecho a la presunción de inocencia "por carecer la condena de toda base razonable", a lo que el alto tribunal extremeño considera que "la conclusión que recogió la sentencia se obtuvo de pruebas practicadas con todas las garantías legales".



A su vez, el recurso negaba que la acusada "tuviera el dominio funcional del hecho", de modo que no debería achacarle "una autoría mediata ni una inducción".



El TSJEx recuerda que "el delito de falsedad no es un delito de propia mano" y, por lo tanto, puede cometerlo en calidad de autor "una persona que no sea la que materialmente ha realizado la falsedad como tal, siendo autor quien conociendo la alteración del documento inicial lo utiliza para que surta efectos jurídicos en el ámbito donde estaba llamado a desarrollarse".



La sentencia de la Audiencia provincial consideró probado que la acusada "decidió unilateralmente su inclusión en el listado oficial de personas a vacunar en el centro residencial de mayores la Granadilla de Badajoz" en enero de 2021 "sirviéndose de su cargo y de su acceso directo a la elaboración y contenido de los listados oficiales de personal y residentes en centros residenciales dependientes del SEPAD".



Todo ello pese a conocer que por entonces "no tenía derecho a ello por no hallarse entre las personas incluidas en los colectivos prioritarios".



Gracias a la "directa intervención" que la procesada tuvo en la confección del listado oficial "consiguió efectivamente vacunarse con una de las primeras dosis en Badajoz de la vacuna Comirtany (Pfizer-BioNTech) en aquellas primeras fechas de vacunación contra la pandemia, con escasez todavía de las vacunas y falta de acceso a las mismas por parte de la población en general fuera de la programación, llamamientos y cauce oficial", expresaba la audiencia.



"La acusada, por sí o a través de un tercero, pero en todo caso bajo su supervisión y control, alteró el listado de vacunaciones de la residencia La Granadilla", aseveró sentencia de la Audiencia.