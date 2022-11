Siempre Así, en Badajoz con motivo de su 30º aniversario

El grupo andaluz Siempre Así ofrecerá un concierto este viernes, 25 de noviembre, en el Teatro López de Ayala de Badajoz, en el que conmemorarán su 30 aniversario.

Un concierto que comenzará a las 21,00 horas, en el que este grupo repasará sus 30 años que "han dado para 16 discos en el mercado y un éxito incontestable", con alrededor de un millón de copias vendidas a lo largo de su carrera y más de mil conciertos entre España y Latinoamérica.

Formado por Sandra Barón, Mayte Parejo, Mati Carnerero, Paola Prieto, Nacho Sabater, Ángel Rivas y Rafa Almarcha, el grupo Siempre Así ha conseguido que su repertorio forme "parte de la banda sonora de millones de personas, cómo esa rumba con mensaje, alegre y sureña, conservando sus raíces flamencas".

El precio de las entradas, que están a punto de agotarse, es de 40 euros en butaca de patio y de 34 euros en anfiteatro, según informa el Teatro López de Ayala en nota de prensa.

Entre sus muchos éxitos, destacan la canción que lleva el nombre del grupo, 'Siempre así', 'Si los hombres han llegado hasta la luna', 'Alguien', 'Esa mujer', 'Para volver a volver', 'Se me va', 'Te estoy queriendo tanto', 'Tú serás mi amanecer' o la versión aflamencada que hicieron de la archiconocida 'My way'.