Satanás o el lenguaje más puramente teatral

El director de teatro extremeño Marino González cierra su trilogía de obras con “Satanás”, de la compañía De la Luna Teatro, un estreno absoluto que se representará el jueves día 20 en el Teatro López de Ayala y con el que pretende recuperar el lenguaje propio del teatro, un “guiño” a la antigua época griega, en el que predominan los versos endecasílabos.

González, acompañado del actor José Lucia y el nuevo director del teatro, Willy López, ha presentado este miércoles en rueda de prensa un espectáculo “tremendamente actual” por lo que aborda, el existencialismo, y los personajes.

Durante algo más de una hora de duración Lucia, que encarna a Satanás, hace de mendigo en el teatro siciliano de Taormina cuando pasa una pareja de españoles a los que intenta confrontar.

Esto provocará en el espectador, tal y como señala el director, muchas preguntas sobre la existencia del ser humano y hacia dónde va, al igual que pasa en sus dos obras anteriores “Muerte por Ausencia” y “Laberinto: anatomía del presente”.

Según ha descrito González, todo sucede en un escenario minimalista en el que lo que predomina es el texto, con un estilo que se aleja de lo que es actualmente el teatro, más parecido a las series, la televisión o el cine.

Lucia tendrá que cantar, bailar y hablar en verso a través de un personaje al que ha tratado de hacer “más humano, lleno de pasiones” y al que le da un tono “burlón, sátiro y de canalla”.

“Es un reto afrontar este personaje mítico, que he disfrutado mucho, y no me esperaba la ternura con la que se relacionan los personajes”, ha agregado.

Por su parte, el recientemente nombrado nuevo director del Teatro López de Ayala de Badajoz, Ángel Luis López, que ha resaltado la trayectoria tanto del director como del actor, ambos extremeños, ha detallado que completan el cartel Ana García y Jesús Manchón y ha indicado que la obra se representará este jueves a las 21:00 horas con un precio de diez euros la entrada.