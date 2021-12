Ricardo Cabezas, única candidatura a la secretaría general de PSOE en Badajoz

El secretario general del PSOE en la ciudad de Badajoz, Ricardo Cabezas, continuará durante los próximos cuatro años en esta responsabilidad después de que la suya haya sido la única candidatura presentada al cargo. Desde Francisco Muñoz, en 2004, no se presentaba una única candidatura de consenso a la secretaria general del PSOE en la capital pacense. En declaraciones a Efe, Cabezas ha explicado que en la asamblea que se celebrará esta tarde para renovar los cargos presentará su informe de gestión de los últimos cuatro años y se abrirá un debate con un turno de intervenciones de la militancia, tras lo cual se votará el informe de gestión. A partir de ahí, la Ejecutiva actual dará paso a la nueva con la apertura del proceso de votación. A la asamblea asistirá el secretario provincial de la formación, Rafael Lemus, que cerrará el acto. Como ha explicado Ricardo Cabezas, desde el PSOE pacense “se trabajará muy duro para lograr el cambio que la ciudadanía pacense merece”. Dentro de unos meses comenzarán los procesos de primarias en el país para designar los candidatos socialistas a las respectivas alcaldías, procesos que la formación nacional determinó que no serían necesarios en el caso de las ciudades donde el candidato del PSOE ganó las últimas elecciones municipales, tal y como ocurrió con Cabezas en Badajoz, aunque la dirección federal del partido debe ratificar aún la continuidad de esta decisión.