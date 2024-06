Ricardo Cabezas, sobre su retirada: “En mi ánimo está no continuar en la política local”

En las últimas elecciones, el Partido Socialista perdió dos ediles en el Ayuntamiento de Badajoz, una situación que dictaba mucho de lo esperado por la agrupación local. Ricardo Cabezas atisbaba un cambio en las municipales de 2023: “Veníamos de un mandato bastante convulso: ceses, dimisiones, traiciones, engaños, mentiras en recursos humanos, salida de diferentes concejales del PP, la traición que hace el propio Partido Popular al que iba a ser el candidato, el transfuguismo... Entendíamos que todo esto iba a pasar factura”.

Sobre las posibles causas de la pérdida de electores, el portavoz socialista alude a las claves nacionales: “Influyen mucho en los grandes núcleos poblacionales”; y, a esta cuestión en concreto, Cabezas añade otros factores como “la campaña de diferentes medios de comunicación, redes sociales y el derribo permanente contra el Gobierno de Pedro Sánchez”.

Respecto a su labor en la oposición, el edil ha señalado que tienen “poco margen” de actuación, pero que, pese a ello, mostrarán “carácter reivindicativo” ante la Junta: “Se han olvidado los grandes proyectos que siempre se pedían y exigían a la anterior Junta, y, ahora, que ha entrado coalición PP y Vox, se ha perdido”.

Sobre su retirada, el líder socialista afirma que no ha cambiado de idea: “En mi ánimo está no repetir. Más de 21.000 pacenses han confiado en el PSOE. Por compromiso y respeto voy a acabar este mandato”. Incluso ha indicado que siempre tendrá la opción de volver a su puesto de profesor de piano en San Vicente de Alcántara: “Allí me quieren mucho”. Cabezas no ha hablado de posibles sustitutos: “En el PSOE las candidaturas se las tiene que ganar uno o una. Esto no es el enchufe y el dedazo que ocurre en otros partidos, como el ‘popular’ o Vox”.

Preguntado por el nuevo secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, Cabezas ha señalado que está “feliz y contento” y que está “convencido” de que será el próximo presidente de la Junta de Extremadura.

Finalmente, el portavoz socialista en la localidad también se ha pronunciado sobre el candente tema de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. Ha indicado que es “un trabajador discreto, muy implicado con los diferentes proyectos que tiene entre manos, como es el caso de Ópera Joven”. El líder socialista ha añadido: “Es ridícula, absurda, hasta bochornosa, la actitud que está teniendo el Partido Popular en la Diputación de Badajoz con el tema, porque ya le digo que no hay nada de donde sacar”.

Preguntado sobre los principales puntos de esta legislatura, Cabezas no duda: “Incapacidad, sumisión y caradura”. En este sentido, señala la inexistencia de presupuestos, la privatización de servicios y el fin del “carácter reivindicativo” del consistorio con la Junta de Extremadura.

Cabezas también ha hablado del actual conflicto entre el ayuntamiento y los trabajadores municipales, haciendo especial hincapié al ámbito de la Policía Local: “No es un tema nuevo, por eso no entendemos que se deje para el último momento”.