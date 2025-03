Ricardo Cabezas, al PP: "A ustedes lo que les ponía es que ETA siguiese matando"

Polémica mayúscula en el último pleno del ayuntamiento de Badajoz. En pleno debate sobre la condonación de la deuda a Cataluña y de los acuerdos del PSOE con los independentistas, Ricardo Cabezas, líder de los socialistas en Badajoz, reivindicaba la influencia de su partido en el cese de la actividad armada de ETA.

A continuación, Cabezas iba más allá ironizando sobre el Partido Popular: "A ustedes lo que les ponía es que ETA siguiese matando", decía. El alcalde, Ignacio Gragera, le pedía inmediatamente que retirase sus palabras: "En caso de que no lo haga, iremos a los juzgados".

En un primer momento, Cabezas se defendía asegurando que el PP lo arregla todo "en los juzgados": "No sé si ustedes en el fondo de su corazón desean que ETA siguiese activa, estoy convencido de que no, pero da la impresión porque es un argumento que siempre están utilizando". Finalmente, después de decir que "todo el mundo ha pactado con ETA", terminaba retractándose: "Para su tranquilidad, retiro mis palabras, porque ya sería la tercera vez que me llevan a los juzgados".

Cabezas también acusaba al medio de comunicación El Debate de "perseguirle" por tener "carnet socialista" y terminaba acusando al Partido Popular de venir de la dictadura franquista: "Son los herederos de los que mandaron durante más de 40 años". De esto último no se retractó: "No me he inventado nada"