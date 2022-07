Renfe ultima nueva programación de tiempos de viaje en el tren extremeño

La compañía Renfe, en coordinación con Adif, trabaja en una nueva programación en la línea Badajoz-Madrid al objeto de recoger los retrasos en los tiempos de viaje derivados de las anomalías detectadas en los trenes Alvia S-730 que dan servicio en este recorrido.



Esos retrasos sobre los tiempos de viaje inicialmente previstos a raíz de la entrada en funcionamiento de la nueva plataforma de alta velocidad en Extremadura será de "unos minutos", según han informado a EFE fuentes de Renfe.



Por ello, aún no está concretado el momento en el que entrará en vigor esta nueva programación de tiempos de viaje. De momento, Renfe mantiene el mismo horario de salida y llegada de los Alvia S-730, con un tiempo de viaje de 4 horas y 18 minutos.



En su comparecencia de prensa en Mérida el pasado viernes, el presidente de Renfe, Isaías Táboas, anunció que la compañía reduciría un 50 % los precios de sus billetes en la línea Badajoz-Madrid-Badajoz hasta que no resuelva los problemas técnicos y tecnológicos de los Alvia S-730 que cubren esta línea y que, según afirmó, "no habían sido detectados hasta ahora".



La anomalía, registrada en la "tarjeta del disyuntor", que reduce la velocidad del tren cuando aprecia un sobrecalentamiento, "no fue detectada en el periodo de pruebas" de la nueva plataforma ferroviaria extremeña "ni en los diez años" que este tipo de trenes llevan funcionando.



"Lo estamos analizando con el fabricante para buscar soluciones", ha afirmado Táboas durante una comparecencia de prensa conjunta con la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, ofrecida en Mérida.



Tras pedir disculpas a la sociedad extremeña por no cumplir con los tiempos de viaje anunciados por Renfe en la puesta en marcha de la primera fase de la nueva plataforma de Alta Velocidad entre Extremadura y Madrid, la referida al tramo Badajoz-Monfrgüe, Táboas anunció que la compañía ajustará la duración del viaje "con unos pocos minutos más" atendiendo a la situación del servicio para que la información al viajero sea real.



Al mismo tiempo, y hasta que los ingenieros hallen una solución a la incidencia de la tarjeta del disyuntor -recalentamiento-, Renfe reducirá sus precios un 50 por ciento.