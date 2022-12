¿Que pasa con el Consorcio del Casco Antiguo?

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha pedido a la Junta de Extremadura que responda a una consulta que se remonta al pasado verano sobre la composición del Consorcio del Casco Antiguo para poder ponerlo en marcha.

Una respuesta que no llega a pesar de que han insistido "bastante", ha dicho Gragera, quien desconoce "si existe algún problema, si existe alguna reticencia, si no existe, no lo sabemos".

Así lo ha señalado después de que el presidente de Amigos de Badajoz, Manuel Cienfuegos, se haya referido en declaraciones a los medios a dicho consorcio tras participar en la presentación del calendario de la asociación. En concreto, Cienfuegos ha apuntado en relación al Consorcio del Casco Antiguo que desconocen su actual situación y que "de momento no vale para nada, porque no hay nada".

GRAGERA PIDE UNA RESPUESTA A LA JUNTA

A preguntas de los periodistas sobre este tema, el primer edil ha pedido a la Junta una respuesta después de que ya hayan pasado "algunos meses" desde que trasladaran su petición. "Me preguntaban en el mes de julio sobre el consorcio y yo pensaba que era lo primero que iba a salir, porque era una modificación mínima de una composición para que el Ayuntamiento de Badajoz tuviera un voto más en ese consorcio", ha indicado, algo que "no implica ningún problema", para así poder adscribirlo para cumplir todos los requisitos legales.

No obstante, desde julio están esperando esa respuesta, ante lo cual espera que "en breve" sea comunicada y que sea "favorable" para poder ponerlo en marcha, tras lo cual ha matizado que hay una parte legal sobre las constituciones de los consorcios que implica que quien más dinero pone en un inicio es la entidad de adscripción, pero que "no tiene ningún sentido porque será el ayuntamiento, sino en esta primera fase o en este primer año quien seguramente más fondos aporte a ese consorcio".

De este modo, ha continuado, a la hora de la constitución tienen dos vías, poner más dinero o tener un voto más, y que una vez que uno tiene un voto más en el consorcio y es el que más votos y más representatividad tiene "automáticamente la ley te indica que será de adscripción", municipal en este caso, de manera tal que eso es lo que le han pedido.

Al mismo tiempo, Ignacio Gragera ha añadido que los presupuestos están "cerrados" y "no" los pueden "tocar", pero que teniendo en cuenta que se trata de tres administraciones, Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz y Ayuntamiento de Badajoz, se plantea que este último tenga un voto más y "por tanto ya la adscripción sea de manera automática hacia el ayuntamiento".

"No sabemos qué problemas les plantea esa situación porque las mayorías no van a cambiar", ha remarcado, para valorar que lo que interesa de este consorcio es que todas las administraciones vayan de la mano y que todas las propuestas salgan de manera "consensuada" y "unánime".

Así, ha insistido, no entiende cuál es la demora o el problema y ha pedido que esa respuesta sea "cuanto antes" y "además que sea positiva para poder ponerlo en marcha".

ERMITAS DE LA ALCAZABA

Manuel Cienfuegos también se ha referido al Puente de Gévora tras su reciente derrumbe parcial, en relación al cual ha dicho que en Amigos de Badajoz están "muy molestos" porque "se podía haber evitado", mientras que sobre las ermitas de la Alcazaba ha advertido de que se están cayendo cascotes "continuamente" y será "lo siguiente que se va a caer" y ha sostenido al respecto que "están mareando la perdiz". Ante ello, quieren que haya dinero para las ermitas de la Alcazaba y también para el citado consorcio.

Interpelado al respecto, el alcalde de Badajoz ha aseverado que la Junta les ha vuelto a pedir nuevamente la documentación sobre la titularidad del inmueble, para poder redactar los proyectos, ante lo cual ha lamentado que "al final no deja de ser tiempo perdido" que no entienden en el consistorio, y ha insistido en que, en su opinión, "el patrimonio es una cuestión de todos y al final cada cual pone su granito de arena".

No obstante, "con las ermitas y con otras cuestiones parece que no existe la prioridad por parte de la Junta de Extremadura en atender esas necesidades de la ciudad de Badajoz", según el alcalde, que ha pedido que "por favor" si en esta ocasión han vuelto a pedir los documentos de titularidad de las ermitas para redactar el proyecto que lo redacten.

Así, ha puntualizado que llevan "varios" años esperando a que se redacte ese proyecto, que fue un "compromiso adquirido por la Junta de Extremadura".

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha hecho estas declaraciones a los medios tras participar en la presentación del calendario de la Asociación Amigos de Badajoz.