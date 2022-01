Cs pide en el Congreso el comprometido Centro Ibérico de Energías en Badajoz

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados dos iniciativas para que el Centro Ibérico de Energías Renovables y de Eficiencia energética (CIEREE) se instale en Badajoz, como era el compromiso de los gobiernos español y portugués.



El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que ha acudido a la Cámara baja, ha explicado que este proyecto comenzó a gestarse en 2009 con motivo de la Cumbre Hispano-Lusa de Zamora, pero “parece que no se pondrá en marcha”, según señala en un comunicado Ciudadanos.



Según recoge la pregunta y la proposición no de ley registradas este martes por la formación naranja, el Ejecutivo central “ha enviado mensajes contradictorios sobre la continuidad del proyecto”.



Según señala, por un lado el Ministerio de Ciencia trasladó en carta a Gragera el pasado 30 de septiembre que el proyecto “no había prosperado”, pero un mes después el Gabinete de la Presidencia afirmaba en otra misiva que se habían intensificado las negociaciones con Portugal.



Ignacio Gragera ha dicho que esta reivindicación “no es una ocurrencia”, ni se produce en respuesta “al centro de almacenamiento de energía proyectado en Cáceres”, sino “una reivindicación legítima” de Badajoz y Extremadura tras un acuerdo alcanzado entre España y Portugal.



“Sería un proyecto absolutamente fundamental, pues generaría economía y conocimiento, así como una profunda transformación del territorio transfronterizo en el que Badajoz vive”, ha dicho.



Gragera ha exigido que, en caso de no construirse este centro, el Estado prevea “otras alternativas” para Badajoz, pues “el compromiso con la ciudad está incumplido”.



Por su parte, el diputado de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas ha explicado que la formación naranja pretende con estas propuestas “recabar el apoyo de los grupos parlamentarios para un proyecto bueno para Extremadura, que no choca con el centro en Cáceres”.



Estas propuestas piden entre otros conocer en qué estado se encuentran las negociaciones con Portugal o si el Gobierno de España prevé establecer una compensación en materia de inversiones destinadas a la capital pacense en caso de que el CIEREE no prospere.