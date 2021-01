Pedro, estudiante UEX: “He dado positivo en COVID. Me he contagiado en un examen”

Vuelven a la palestra las quejas de estudiantes por tener que realizar los exámenes de forma presencial debido a la alta incidencia de la COVID-19 en la región y el temor al contagio. En las últimas horas un vídeo protagonizado por un joven estudiante extremeño, Pedro, se ha hecho viral tras anunciar que se ha contagiado de coronavirus tras realizar un examen.

Pedro , en el vídeo dice “aseguro al cien por cien que no he salido ningún día de casa, ninguno, y convivo con mi padre y mi madre, que han dado negativo. Entonces, a todo esto, lo que quiero decir es que no hay otra posibilidad que lo haya cogido en otro sitio que no sea la facultad a la hora de realizar los examenes.”

Los exámenes que dice haber hecho son dos. Los ha realizado junto a 87 personas, en el Salón de actos.

“El examen del viernes, que fue el segundo había un poco de más distancia. El que hice el martes, una silla por medio, una silla que no medía dos metros”. Pedro dice que se lo ha dicho al Decano, el cual le respondió: “Bueno, y qué quieres que te diga. ¿Para qué me has llamado?”