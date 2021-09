Otro derrumbe en el Casco Antiguo: Droguería El Globo

Derrumbe en la histórica droguería-perfumería El Globode la calle San Juan. Un derrumbe que ha obligado a desalojar a los vecinos de todo el edificio. Los desperfectos son numerosos, pero afortunadamente no ha habido que lamentar heridos.

según informaba La Crónica de Badajoz / El Periódico Extremadura ha sido el propietario del establecimiento, Paco Medrano, quien al ir a abrir su negocio a las cinco de la tarde se ha encontrado con parte de la pared y del techo sobre su mostrador y estanterías. Los desperfectos que se aprecian desde el exterior son numerosos --no ha podido acceder al interior aún--, pero afortunadamente no ha habido que lamentar heridos. Los afectados están a la espera de que acuda el arquitecto municipal para valorar los daños y saber si podrán regresar a sus viviendas. De momento, los bomberos les han pedido que no entren ante la posibilidad de que se pudieran producir más derrumbes en el bloque y la policía local ha cerrado al paso de peatones el tramo de San Juan entre las calles Virgen de la Soledad y Arias Montano.