Manuel Gutiérrez (IPAL), nuevo alcalde de Alburquerque tras prosperar moción

El independiente Manuel Gutiérrez es desde este martes nuevo alcalde de Alburquerque tras prosperar la moción de censura presentada por Independientes por Alburquerque (IPAL) y el PSOE contra la hasta ahora máxima mandataria municipal, Marisa Murillo.



Los cuatro ediles de IPAL y los tres del PSOE han dado su apoyo a la moción frente a los cuatro votos en contra del hasta ahora equipo de Gobierno, encuadrado como grupo no adscrito y liderado por Murillo, quien ha abandonado el pleno junto a sus tres concejales entre abucheos del público y antes de que Gutiérrez tomara cargo como nuevo alcalde.



La viabilidad económica del Ayuntamiento de Alburquerque, cuya deuda -unos 15 millones de euros- triplica el presupuesto anual del municipio es el objetivo clave del nuevo equipo de Gobierno, que ha decidido no cobrar sueldo alguno por su labor municipal.



El cambio de timón se ha hecho efectivo en un pleno extraordinario celebrado este mediodía en un repleto salón de actos.



Gutiérrez, que ejercerá como alcalde y el socialista Juan Carlos Prieto lo hará como primer teniente de alcalde, ha afirmado, tras ostentar la vara de mando local, que comienza "una nueva etapa, una nueva forma de hacer política, donde primará la democracia y la libertad".



"Entra aire fresco para que, con imaginación, esfuerzo y con el empeño de todos, consigamos enderezar el rumbo, desatascar la crisis y recobrar las relaciones con otras administraciones", ha añadido Gutiérrez, quien ha instado a asociaciones, empresarios, colectivos y al pueblo, "sin tener en cuenta los colores políticos", a trabajar de forma conjunta por el bien del municipio.



En su intervención, Murillo ha tachado de "ilegal" tanto el pleno como la moción de censura, en "un ejercicio de transfuguismo -ha añadido- en el que Prieto ha regalado la Alcaldía" al grupo político que menos voto tuvo en las últimas elecciones locales.



De hecho, ha anunciado que estudia acudir a los tribunales para que el pleno sea declarado nulo de pleno derecho. "Todo esto es fruto del miedo y la cobardía, y nace de la traición a Ángel Vadillo", quien fue alcalde socialista de la localidad y ha sido asesor de Murillo durante los últimos 12 meses.



"Esto es un fraude, pues se unen ideologías antagónicas", ha insistido la ya exalcaldesa.



Por su parte, Prieto, que ha remarcado la necesidad de que el pueblo recobre la convivencia y la armonía, ha asegurado que el nuevo equipo de gobierno se preocupará preferentemente de los vecinos, de las infraestructuras y del patrimonio.



"Hoy es un día importante, pero no por lo que se deja atrás, sino por el futuro que se nos empieza a dibujar en el horizonte", ha expuesto, no sin destacar que esta nueva etapa será "difícil".



Antes de iniciarse el pleno, la diputada autonómica del PP, Gema Cortés, en declaraciones a los periodistas, ha trasladado la voluntad de su formación política -no tiene representación municipal- de trabajar para revertir "tan complicada situación".



"No se debe olvidar que quienes ahora van de salvadores son los causantes del todo", ha añadido en referencia al PSOE.



El Ayuntamiento de Alburquerque lleva al menos una década sin ser un consistorio tranquilo. En 2012, Vadillo, que gobernaba desde 1995, fue expulsado del PSOE tras ser condenado por obstrucción a la justicia y amenazas. La condena quedó en suspenso porque pidió el indulto.



En 2015 volvió a ganar las elecciones, esta vez con ORPO, un partido independiente, y cuatro años después le llegó el indulto, lo que le libraba de entrar en prisión, pero se le mantenía su inhabilitación política.



En las elecciones de 2019, Murillo, que lideró la candidatura socialista y ganó por mayoría absoluta, afirmó en su investidura: "Este bastón de mando, por justicia democrática, le corresponde a Ángel Vadillo", quien fue contratado como asesor por la alcaldesa