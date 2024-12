Una madre de Badajoz denuncia la falta de actividades adaptadas para niños con necesidades especiales

Con la llegada de la temporada navideña muchos padres buscan alternativas para que sus hijos puedan entretenerse durante el periodo vacacional. Algunas organizaciones y entidades preparan amplios programas de actividades, aunque todos los menores no puedan acceder a ellos con la misma facilidad.

Aguasantas es madre de un niño con trastorno del espectro autista. Señala que cada año se encuentra con el mismo problema: "No he visto nada especial, ningún tipo de actividad para nuestros niños. Veo talleres y digo: en los doce que he leído ¿en cuál encaja mi hijo?".

Indica que por desgracia es una situación de la que no se es consciente: "Siempre estoy pensando que todo el mundo cree que sí, pero cada vez que se realiza una actividad, en general, me falta siempre que alguien se acuerde de nosotros un poquito y nos facilite el poder acudir a esos eventos ”.

Aguasantas cree que por eso, apenas ve a los padres y jóvenes, con los que convive en las asociaciones, en estos lugares: “A los padres y a los niños les cuesta ir y entonces, si no se les facilita... Yo creo que no van por eso”.

Por este motivo, ella propone algunas ideas: "Cuidar las colas, los tiempos de espera, talleres con menos volumen de gente, la música o la audición. Quizá una sala que haya para ellos, en un momento de rabieta. Tener un sitio para poder ir, con algo para sentarnos, y darle agua”.

Esta madre, que aunque cree que un principio puede resultar "complicado", confía en que con la colaboración de organizaciones especializadas su hijo pueda tener la posibilidad de jugar en cualquier lugar.