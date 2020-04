Los hosteleros piden más detalles para la apertura

En el sector no terminan de creerselo. El Gobierno ha diseñado un plan de desconfinamiento en cuatro fases que arrancará el 4 mayo con la reapertura de actividades con cita previa y atención individual, como los restaurantes con comida para llevar, que deberán seguir todas las medidas de sanidad y seguridad.

En principio no será hasta la fase 1, que se iniciará el 11 de mayo, cuando se produzca el inicio parcial de actividades, con la apertura del comercio bajo y pequeño con condiciones "estrictas" de seguridad, excepto los centros o grandes parques comerciales donde son más probables las aglomeraciones.

Para esta fase se recoge la apertura de terrazas en la restauración con una limitación de la ocupación del 30% y en hostelería una fase inicial de apertura excluyendo las zonas comunes y con determinadas restricciones fijadas por Sanidad. Además, los locales se abrirán con un horario preferente para mayores de 65 años, que será un colectivo prioritario.

Medidas restrictivas que conllevarán algunas normas todavía no precisadas en la rueda de prensa de Presidente Sánchez que ya han llevado a las asociaciones profesionales a pedir prudencia ante gastos extraordinarios. José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España lanzaba un mensaje de prudencia: "No compren mamparas hasta que no estén homologadas". Desde Hotelería de España se aboga por la distinción con un sello de calidad a los locales que cumplan las normas una vez se decidan.

También hemos buscado una primera valoración en Extremadura. La Plataforma de Hostelería de Badajoz espera tener una reunión mediante video conferencia una vez que las medidas se definan para el sector pero preguntábamos a una de las empresarias de esta asociación, Laura Garcia del Gastro Bar Carmen Gin Club su opinión a título personal. Laura aseguraba que, con trabajadores en ERTE, limitación anunciada de aforo y sin facilitar el resto de medidas "es muy difícil poder abrir".

La Plataforma de la Hostelería mantenía en la mañana de ayer una reunión con el Alcalde Fran Fragoso y otros miembros del ejecutivo local para definir las ayudas del Ayuntamiento al sector, respondiendo a la preocupación existente entre la Hostelería. Preocupación que, con la intervención posterior de Sánchez y sus medidas para el desconfinamiento, parece que se incrementa.