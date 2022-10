Las hipotecas suben un 11% en Extremadura desde 2020, pese a ser las más bajas del país

La hipoteca media suscrita para la compra de vivienda en Extremadura es la más barata del país, con 86.836 euros, pese a la subida registrada desde mayo de 2020, cuando las medidas para controlar la explosión inicial de la pandemia contrajeron a mínimos el mercado inmobiliario, que en la región es del 11,09% en esos 27 meses.



La hipoteca media ha crecido en 73.392 euros en Baleares, en 44.752 en Madrid y en más de 20.000 en Navarra, Andalucía o Canarias en el mismo periodo.



Los datos hechos públicos esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que la cantidad de dinero media solicitada a las entidades financieras para adquirir una vivienda era en agosto pasado de 253.410 euros en Baleares, 222.019 en Madrid y 165.463 en Cataluña, muy por encima de la media, que alcanzó los 145.287 euros.



Le seguían País Vasco (144.199), Navarra (127.599), Andalucía (123.646), Aragón (115.645), Cantabria (115.110 euros) y Canarias (111.691 euros), además de Melilla (151.947) y Ceuta (133.500).



A continuación aparecían Asturias (109.653), Galicia (108.934), la Comunidad Valenciana (106.706), Castilla-La Mancha (105.772), Castilla y León (104.146) y La Rioja (102.905), en una lista que cerraban Murcia (87.087 euros) y Extremadura (86.836 euros).



Si en agosto eran estas las dos únicas regiones por debajo de 100.000 euros, en mayo de 2020 eran casi la mitad de las comunidades: Galicia (98.436 euros), La Rioja (96.726), Castilla y León (94.401), Castilla-La Mancha (92.077), Canarias (91.674), la Comunidad Valenciana (89.649) y, también, Murcia (86.088) y Extremadura (78.166 euros).



Entonces, en pleno estado de alarma para tratar de frenar la covid, la hipoteca media para la compra de vivienda no llegaba a los 200.000 en ninguna autonomía y solo se acercaba en Baleares (180.018 euros) y Madrid (177.267).



Por encima de la media (126.783 euros) se situaban también País Vasco (154.922 euros) y Cataluña (146.865), además de Ceuta (183.511) y Melilla (144.378 euros); y por debajo Aragón (115.510 euros), Navarra (106.119), Cantabria (104.260), Andalucía (103.469) y Asturias (102.882), junto a las ocho mencionadas que no alcanzaban los 100.000 euros.



En términos relativos, el incremento en esos 27 meses del esfuerzo económico que los españoles deben hacer para financiar la compra de una vivienda ha sido del 40,77 % en Baleares; el 25,25 en Madrid; el 21,84 en Canarias; el 20,24 en Navarra; el 19,50 en Andalucía; el 19,03 en la Comunidad Valenciana; y el 14,87 % en Castilla-La Mancha, las siete por encima de la media (14,59 %).



Menor ha sido en Cataluña (12,66 %); Extremadura (11,09); Galicia (10,66); Cantabria (10,41), Castilla y León (10,32), Asturias (6,58), La Rioja (6,39), Murcia (1,16) y Aragón (0,12 %).



En País Vasco, la variación es negativa (-6,92 %) porque la hipoteca media de agosto cayó puntualmente ese mes hasta los 144.199 euros, pero sería también positiva, como en el resto del Estado, si la comparación se hiciese con nueve de los 10 meses anteriores.



AUMENTA TAMBIÉN EL NÚMERO DE COMPRAVENTAS



El incremento del importe de las hipotecas ha ido paralelo y no ha frenado el aumento también del número de compraventas de viviendas, que el pasado mes de mayo, justo dos años después del desplome por la pandemia, alcanzó un máximo de 60.059 operaciones en el conjunto del país.



Mayo marcó también el máximo en ocho comunidades: Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, País Vasco y La Rioja; y en un total de 16 provincias, según datos del INE.



Antes, en marzo, lo alcanzaron Baleares, Castilla y León y Navarra y después Aragón, Asturias y Murcia en el mes de junio y Andalucía, Cantabria y Galicia en agosto.



Respecto a aquel crítico mes de mayo, la compraventa de viviendas se ha disparado un 307,41 % en Canarias; un 240,92 en Murcia; un 208,15 en Castilla-La Mancha; un 202,12 en la Comunidad Valenciana; un 198,92 en Cantabria; un 194,32 en Andalucía; un 183,28 en Asturias; un 166,67 en La Rioja; un 163,90 en Extremadura; y un 159,56 % en Castilla y León.



Por debajo de la media (153,08 %) han subido también las operaciones de venta/adquisición de vivienda en Aragón (146,81 %), Baleares (135,53), Galicia (127,18), Cataluña (115,82), País Vasco (90,29), Madrid (83,97) y Navarra (80,97), además de Melilla (113,89) y Ceuta (17,86 %).